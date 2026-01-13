Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stranger Things, Millie Bobby Brown nel mirino dei Marvel Studios: Disney+ prepara la guerra a Netflix

Una star di Stranger Things potrebbe approdare ai Marvel Studios, mentre Samsung celebra i fan della serie con una sorpresa che non potete assolutamente perdere

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo Sadie Sink e i rumor su Millie Bobby Brown, un altro protagonista della serie di successo potrebbe essere entrato nel radar dei Marvel Studios. Che sia chiaro, si tratta di un’indiscrezione ma, secondo quest’ultima, Kevin Feige e il suo team avrebbero messo gli occhi su uno degli attori. Ma c’è anche un’altra novità: Samsung ha deciso di rendere più piacevole ai fan il distacco dalla fine della serie con una sorpresa che, gli utenti, sicuramente apprezzeranno. Vediamo tutti i dettagli.

Stranger Things, i Marvel Studios sarebbero interessaJoe Keery potrebbe approdare

Con l’avvio della nuova era del Marvel Cinematic Universe incentrata sui mutanti, tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti scelti dai Marvel Studios. Dopo i risultati deludenti della Saga del Multiverso, Kevin Feige punta sugli X-Men, e tra i nomi più chiacchierati per il reboot di Jake Schreier c’è Joe Keery, noto per Stranger Things, Free Guy e Fargo, nonché musicista con il nome d’arte Djo. Secondo l’indiscrezione, Keery sarebbe considerato per ruoli come Ciclope, Nova o Harry Osborn. I piani del nuovo film degli X-Men prevedono Ciclope e Jean Grey come leader della squadra, con Angel, Bestia, Gambit, Rogue, Kitty Pryde e Nightcrawler tra i membri, mentre la trama potrebbe concentrarsi su Mister Sinister e Apocalypse.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Stranger Things, Samsung fa una grande sorpresa ai fan: di cosa si tratta

Molti fan di Stranger Things stanno ancora cercando di metabolizzare la fine della serie, dopo dieci anni di successo assoluto. Per celebrare questo suo trionfo, Samsung e Netflix hanno lanciato un tema gratuito dedicato agli smartphone Galaxy, disponibile sul Galaxy Store dal 12 gennaio al 22 febbraio. Basta aprire la sezione Temi e cliccare sul banner promozionale; il download richiede l’app Netflix. Il pacchetto include un tema completo e cinque sfondi con personaggi e ambientazioni iconiche come Hawkins e il Sottosopra. Il tema funziona su Galaxy con Android 15 e 16, mentre gli sfondi sono compatibili con Android 8 e versioni successive.

La quinta stagione, uscita il 27 novembre 2025, ha conquistato il primo posto in 91 Paesi e 59,6 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni, segnando un record per Netflix: tutte e cinque le stagioni sono rimaste nella top 10 globale per cinque settimane consecutive.

Stranger Things, la confessione dei fratelli Duffer sul finale della serie

Stando a quanto dichiarato di recente in un’intervista, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno iniziato le riprese di Stranger Things 5 senza avere una sceneggiatura completa per l’episodio finale, a causa della forte pressione della produzione e di Netflix. Come mostrato nel documentario Un’ultima Avventura: Stranger Things 5 – Dietro le Quinte, alcune scelte narrative e i buchi di trama del finale sarebbero derivate proprio dalla mancanza di uno script definitivo.

L’episodio conclusivo, Il Mondo Reale, mostra lo scontro finale con Vecna e il Mind Flayer, e il sacrificio di Undici per salvare i suoi amici, senza rivelarne il destino. Millie Bobby Brown è stata l’unica, oltre ai Duffer, a conoscere cosa sarebbe realmente accaduto al suo personaggio. Per i creatori, Undici simboleggia l’infanzia e l’immaginazione, e la sua assenza segna il passaggio dei protagonisti all’età adulta.

Potrebbe interessarti anche

Stranger Things: Un'ultima avventura, ecco il trailer del documentario sulla stagione finale

Netflix non dimentica Stranger Things: il trailer inaspettato del documentario sulla stagione finale

È online il trailer del dietro le quinte della stagione finale della serie creata da...
Stranger Things 5, Netflix ha pubblicato il trailer finale del Volume I

Stranger Things 5, il trailer finale (italiano) è pazzesco: la banda sfida Vecna nell’atto decisivo

Hawkins torna in guerra: il trailer italiano del Volume 1 anticipa il piano folle de...
Millie Bobby Brown ha scelto un collega di Stranger Things come padrino di sua figlia

Millie Bobby Brown sorprende tutti: il padrino di sua figlia è una star di Stranger Things

L’attrice di Stranger Things svela un dettaglio tenerissimo sulla sua nuova vita da ...
Stranger Things Day, Millie Bobby Brown e David Harbour sorridono sul red carpet dopo le polemiche

Stranger Things Day, Millie Bobbie Brown e David Harbour sorridono insieme sul red carpet dopo le accuse di bullismo

Sul red carpet dello Stranger Things Day i due attori si mostrano complici e distesi...
Stranger Things 5, la nuova teoria dei fan su Vecna

Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero nemico: la teoria che sta impazzando su Netflix

Una nuova teoria dei fan scuote Hawkins: e se Vecna non fosse il vero villain? Ecco ...
Stranger Things 5, in arrivo lo spin-off sulla saga

Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo accetta: lo spin-off è realtà e stravolge tutto

Altro che addio, i fratelli Duffer ufficializzano lo spin-off live action: niente Ha...
Stranger Things 5, Netflix svela la durata dell'episodio finale

Stranger Things 5, Netflix annuncia la durata dell'episodio finale: l'evento che cambierà tutto

Il gran finale di Stranger Things 5 si avvicina: Netflix prepara un evento epico (da...
Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix

Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix

L'attesa sta finalmente per concludersi: l'ultima stagione di Stranger Things è alle...
Stranger Things 5, i fratelli Duffer svelano il destino di Undici nel finale della serie Netflix

Stranger Things 5, finale che divide i fan: Undici svanisce nel nulla e la spiegazione dei Duffer gela tutti

Stranger Things chiude il cerchio con un finale piuttosto ambiguo: Undici scompare e...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Noah Schnapp

Noah Schnapp
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963