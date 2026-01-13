Stranger Things, Millie Bobby Brown nel mirino dei Marvel Studios: Disney+ prepara la guerra a Netflix
Una star di Stranger Things potrebbe approdare ai Marvel Studios, mentre Samsung celebra i fan della serie con una sorpresa che non potete assolutamente perdere
Dopo Sadie Sink e i rumor su Millie Bobby Brown, un altro protagonista della serie di successo potrebbe essere entrato nel radar dei Marvel Studios. Che sia chiaro, si tratta di un’indiscrezione ma, secondo quest’ultima, Kevin Feige e il suo team avrebbero messo gli occhi su uno degli attori. Ma c’è anche un’altra novità: Samsung ha deciso di rendere più piacevole ai fan il distacco dalla fine della serie con una sorpresa che, gli utenti, sicuramente apprezzeranno. Vediamo tutti i dettagli.
Stranger Things, i Marvel Studios sarebbero interessaJoe Keery potrebbe approdare
Con l’avvio della nuova era del Marvel Cinematic Universe incentrata sui mutanti, tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti scelti dai Marvel Studios. Dopo i risultati deludenti della Saga del Multiverso, Kevin Feige punta sugli X-Men, e tra i nomi più chiacchierati per il reboot di Jake Schreier c’è Joe Keery, noto per Stranger Things, Free Guy e Fargo, nonché musicista con il nome d’arte Djo. Secondo l’indiscrezione, Keery sarebbe considerato per ruoli come Ciclope, Nova o Harry Osborn. I piani del nuovo film degli X-Men prevedono Ciclope e Jean Grey come leader della squadra, con Angel, Bestia, Gambit, Rogue, Kitty Pryde e Nightcrawler tra i membri, mentre la trama potrebbe concentrarsi su Mister Sinister e Apocalypse.
Stranger Things, Samsung fa una grande sorpresa ai fan: di cosa si tratta
Molti fan di Stranger Things stanno ancora cercando di metabolizzare la fine della serie, dopo dieci anni di successo assoluto. Per celebrare questo suo trionfo, Samsung e Netflix hanno lanciato un tema gratuito dedicato agli smartphone Galaxy, disponibile sul Galaxy Store dal 12 gennaio al 22 febbraio. Basta aprire la sezione Temi e cliccare sul banner promozionale; il download richiede l’app Netflix. Il pacchetto include un tema completo e cinque sfondi con personaggi e ambientazioni iconiche come Hawkins e il Sottosopra. Il tema funziona su Galaxy con Android 15 e 16, mentre gli sfondi sono compatibili con Android 8 e versioni successive.
La quinta stagione, uscita il 27 novembre 2025, ha conquistato il primo posto in 91 Paesi e 59,6 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni, segnando un record per Netflix: tutte e cinque le stagioni sono rimaste nella top 10 globale per cinque settimane consecutive.
Stranger Things, la confessione dei fratelli Duffer sul finale della serie
Stando a quanto dichiarato di recente in un’intervista, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno iniziato le riprese di Stranger Things 5 senza avere una sceneggiatura completa per l’episodio finale, a causa della forte pressione della produzione e di Netflix. Come mostrato nel documentario Un’ultima Avventura: Stranger Things 5 – Dietro le Quinte, alcune scelte narrative e i buchi di trama del finale sarebbero derivate proprio dalla mancanza di uno script definitivo.
L’episodio conclusivo, Il Mondo Reale, mostra lo scontro finale con Vecna e il Mind Flayer, e il sacrificio di Undici per salvare i suoi amici, senza rivelarne il destino. Millie Bobby Brown è stata l’unica, oltre ai Duffer, a conoscere cosa sarebbe realmente accaduto al suo personaggio. Per i creatori, Undici simboleggia l’infanzia e l’immaginazione, e la sua assenza segna il passaggio dei protagonisti all’età adulta.
