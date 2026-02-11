Stranger Things, non è ancora finita: Netflix non si arrende e punta tutto su Vecna Il sodalizio tra Netflix e Stranger Things continua: dopo la fine della serie TV, arriva sulla piattaforma streaming anche lo spettacolo teatrale The First Shadow

Il sodalizio tra Netflix e Stranger Things non è ancora finito. Pensavate che il finale della quinta stagione avrebbe messo un punto alla storia di Hawkins, e invece Netflix colpisce ancora, portando sulla piattaforma streaming la storia che tutti stavano aspettando.

Stranger Things, la storia continua su Netflix con lo spettacolo teatrale The First Shadow

Arriva infatti su Netflix The First Shadow, lo show teatrale che svelerà le origini di Vecna e tutti i misteri rimasti senza risposta nella serie TV. Come riportato da Collider, Netflix ha deciso di filmare professionalmente lo spettacolo per distribuirlo sulla propria piattaforma di streaming. Per permettere le riprese, le repliche previste tra il 10 e il 14 febbraio sono state cancellate.

A Londra, lo spettacolo è attualmente in scena al Phoenix Theatre del West End. I protagonisti in scena sono Jack Christou, nel ruolo di Henry Creel, e Stewart Clarke in quello del dottor Brenner. Avril Maponga veste i panni di Patty Newby, mentre Max Potter è Bob Newby, Adam Wadsworth è James Hopper Jr. ed Edie Wright interpreta infine Joyce Maldonado. Lo show teatrale è diretto da Stephen Daldry e co-diretto da Justin Martin.

Stranger Things: The First Shadow è scritto da Kate Trefry e basato su una storia originale dei fratelli Duffer, con l’aiuto del pluripremiato scrittore Jack Thorne (noto per Harry Potter e la maledizione dell’erede, Adolescence) e di Kate Trefry.

Cosa racconta The First Shadow?

Ambientata decenni prima degli eventi della serie principale, l’opera racconta la vita di Henry Creel Jr. prima che diventasse l’entità mostruosa nota come Vecna. Un giovane Henry lotta per gestire i propri poteri psicocinetici mentre sperimenta i primi sentimenti d’amore. Vediamo inoltre versioni adolescenti di Jim Hopper e Joyce, impegnati a indagare su strani fenomeni, mentre il Dottor Brenner inizia a mostrare il suo interesse ossessivo per il ragazzo. La narrazione collega i poteri di Henry al servizio militare del padre sulla USS Eldridge, legando la mitologia dello show al misterioso "Esperimento di Philadelphia" della Seconda Guerra Mondiale.

Lo spettacolo non è solo un’operazione commerciale, ma un vero e proprio trionfo tecnico e artistico. La produzione ha fatto incetta di riconoscimenti ai Tony Awards, vincendo titoli come Miglior scenografia, Miglior lighting design, Miglior sound design. Nonostante le riprese siano imminenti, Netflix non ha ancora ufficializzato la data di uscita sulla piattaforma.

