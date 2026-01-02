Trova nel Magazine
Stranger Things 5, finale che divide i fan: Undici svanisce nel nulla e la spiegazione dei Duffer gela tutti

Stranger Things chiude il cerchio con un finale piuttosto ambiguo: Undici scompare e i creatori spiegano perché lasciar decidere ai fan è stato inevitabile.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stranger Things è giunto alla sua conclusione dopo ben dieci anni ma, l’indomani dall’ultimo episodio, tantissimi fan sembrano essere pervasi da dubbi e incertezze. Che sia chiaro, questo non è dovuto al poco gradimento del finale (che è piaciuto molto) ma a un avvenimento in particolare: (ATTENZIONE; SPOILER) Undici è viva o morta? Chi ha visto la quinta stagione e, di conseguenza, anche l’episodio conclusivo, sa che Undici scompare nel nulla e non si è capita la sua sorte. I fratelli Duffer si sono espressi al riguardo, avranno dissipato tutti i dubbi? Scopriamolo insieme.

Stranger Things, che fine ha fatto Undici?: Le parole dei fratelli Duffer

Ebbene sì, Stranger Things si è concluso con un finale emozionante ma anche e soprattutto ambiguo. ATTENZIONE, SPOILER. La battaglia contro Vecna ​​porta alla distruzione del Sottosopra e alla fine dell’incubo di Hawkins, ma resta un dubbio per tutti i fan della serie fantasy: Undici è morta sacrificandosi per il gruppo o si è allontanata in un luogo lontano, come crede Mike? Nel finale, Undici scompare durante il crollo del Sottosopra, apparentemente in un gesto eroico, ma la storia di Dungeons & Dragons che Mike racconta lascia aperta una possibilità: la maga creduta morta potrebbe essere fuggita e aver iniziato una nuova vita. Mike ci crede e gli altri lo seguono, sottolineando che si tratta di una teoria, non di una certezza. L’ultima scena mostra Undici sola tra cascate e natura, lontana da Hawkins, simbolo di speranza e libertà. A tal proposito, si sono espressi anche i fratelli Duffer, i quali hanno spiegato che il finale è stato pianificato così fin dall’inizio. Matt Duffer ha detto: "Era l’unico modo per chiudere definitivamente tutto. È un personaggio con cui siamo stati per dieci anni, così come Millie. È stata una scelta dura ed emotiva, ma alla fine ci è sembrata quella giusta. Era l’unico modo per chiudere definitivamente tutto". Ross Duffer ha aggiunto: "Sarebbe sempre finita con i ragazzi nel seminterrato. È qualcosa che avevamo pianificato da otto anni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Secondo Matt, Undici rappresenta la magia dell’infanzia: "Per noi Undici incarna la magia dell’infanzia, quel periodo in cui tutto sembra possibile. Crescendo quella magia in parte svanisce, ma resta con te per sempre". I creatori hanno ribadito che non c’è mai stata una versione in cui Undici restava con il gruppo: "Non c’è mai stata una versione in cui Undici restava con il gruppo alla fine. Per andare avanti, lei doveva andarsene".

I fratelli Duffer lasciano ai fan la libera interpretazione sul destino di Undici

Alla domanda sul suo destino, Matt Duffer ha risposto ironico: "È una bella domanda! Ma non credo che la risposta si trovi su Google". Ross Duffer ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è lasciare la decisione ai fan, proprio come lasciamo ai personaggi nel seminterrato la libertà di credere o meno". E’ chiaro, dunque, che gli appassionati, probabilmente, non sapranno mai con certezza che cosa sia accaduto a Undici, dunque, date sfogo all’immaginazione e alla libera interpretazione.

