Stranger Things, i fratelli Duffer rispondono alla domanda che assale i fan dopo il finale di stagione: tutta la verità

Dopo il gran finale di Stranger Things, i creatori della serie fantasy, i fratelli Duffer, rivelano dettagli mai raccontati sull’esercito e altri protagonisti.

Il 1° gennaio 2026 i fan di tutto il mondo hanno salutato la loro serie preferita, Stranger Things, giunta all’atto finale con il Volume 3, che ha chiuso una storia dopo ben dieci anni di avvenimenti incredibili. Nonostante il grande dispiacere per la conclusione (chiunque vorrebbe che la propria serie preferita durasse in eterno), in molti sono rimasti un po’ delusi dal finale. Forse ‘delusi’ non è la parola più adatta ma probabilmente, si aspettavano qualcosa di più, soprattutto perché ha lasciato molti dubbi e interrogativi. Nelle scorse ore, però, i fratelli Duffer, in un’intervista hanno risposto a una domanda che, dall’ultimo episodio, ha assillato i fan. Di seguito, tutti i dettagli.

Stranger Things, i fratelli Duffer svelano cos’è successo all’esercito dopo l’ultima battaglia

Stranger Things è giunto al termine e il finale ha cercato di chiudere la serie risolvendo molti dei principali misteri, riuscendoci in gran parte, anche se alcuni fili narrativi sono rimasti aperti. È stato diviso in due parti: la prima, l’epico scontro con il Mind Flayer, e la seconda, un epilogo con un salto temporale di 18 mesi che mostra il destino dei personaggi principali. Mentre l’esercito e la dottoressa Kay erano presenti nella prima parte, nella seconda sono assenti, lasciando i fan a chiedersi che fine abbiano fatto. I fratelli Duffer hanno spiegato in un’intervista con Collider hanno spiegato che l’esercito si è semplicemente smantellato dopo la fine della caccia a Undici. Interrogato sul destino dell’esercito, Ross Duffer ha, infatti, spiegato: "In quell’intervallo di 18 mesi? Immagino che non ci sia molto altro da fare. Non puoi esplorare quest’altra dimensione. Non c’è più Undici da inseguire perché se n’è andata. Quindi, la mia ipotesi è che abbiano semplicemente smantellato lentamente le operazioni e lasciato la città".

Stranger Things, cos’è successo alla dottoressa Kay nel finale di stagione

Mentre, riguardo alla dottoressa Kay, non è stata uccisa perché la sua eliminazione non avrebbe cambiato nulla: è sempre stata un "cattivo ricorrente" e, in certi modi, più pericolosa del Dottor Brenner: "Non è imparentato con il Dottor Brenner. No. L’idea era che Kay fosse sempre stata come un’erbaccia. È come se tirassi fuori uno di questi grandi cattivi dal governo, e poi ne spuntasse un altro. Avrebbero potuto uccidere Kay, e non sarebbe cambiato nulla. Non avrebbe cambiato la decisione presa da Undici. Se non ci fosse Kay, il prossimo potrebbe essere ancora peggio, proprio come Kay era, in un certo senso, peggio del Dottor Brenner, e certamente peggio del Dottor Owens", ha affermato Ross Duffer.

Sebbene sarebbe stato interessante vedere la risoluzione del loro fallimento, il salto temporale ha reso difficile mostrare questa parte. Ma almeno adesso i fan possono ‘dormire sonni tranquilli’: adesso sanno che la loro storia si è conclusa fuori scena.

