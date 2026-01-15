Stranger Things: i fratelli Duffer hanno davvero usato ChatGPT per scrivere il finale? Ai fan non è scappato "l'indizio" nascosto nel documentario uscito su Netflix il 12 gennaio e sui social è scoppiata l'ennesima polemica sulla serie

Matt e Ross Duffer sono nuovamente finiti nella bufera per il contestato finale di Stranger Things: nel documentario diffuso il 12 gennaio, Un’ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, alcuni screenshot lascerebbero intendere l’uso di ChatGPT e Reddit per scrivere l’ultima puntata. I fan, già sul piede di guerra per una conclusione ritenuta non adeguata all’opera, avrebbero accusato i Duffer di aver ideato il gran finale facendosi aiutare dall’intelligenza artificiale. Ma è davvero così?

I Fratelli Duffer hanno usato ChatGPT e l’IA per scrivere il finale di Stranger Things?

Il documentario Un’ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte è stato pubblicato su Netflix il 12 gennaio, pochi giorni dopo il finale della serie. Il making of dell’ultima stagione di uno degli show di punta del portale di streaming prometteva di regalare ai fan un’occhiata dietro le quinte. "Uno sguardo dall’interno agli anni di impegno e dedizione che hanno portato all’ultimo episodio della serie dei fratelli Duffer che ha definito una generazione" si legge nella descrizione del documentario. I Fratelli Duffer, però, non avevano considerato che avrebbe rivelato molto più di quanto anticipato.

Non sono, infatti, sfuggite all’occhio attento della community alcune tab "sospette" aperte sul pc usato per scrivere il finale di Stranger Things 5. Oltre a ChatGPT, si intravede una pagina aperta su Reddit e una su un Google Doc, il che suggerisce che i Duffer hanno abbiano fatto largo uso delle teorie dei fan per decidere come concludere lo show. Dallo stesso documentario, infatti, si scopre che la troupe ha iniziato a girare l’ultima stagione prima ancora di avere definito il finale della stessa.

Fan inferociti sui social: i Duffer ancora nel mirino

"I Duffer Brothers avevano una scheda Reddit aperta mentre scrivevano il finale di Stranger Things 5", ha scritto un utente su X pubblicando un frammento della scena. "Chi su Reddit è responsabile del terribile finale?" ha postato un altro utente, mentre altri ancora hanno ipotizzato che i Duffer "hanno preso il finale dal post di Reddit sbagliato" o hanno suggerito che "il subreddit abbia inconsapevolmente giocato un ruolo nel finale". "Non so se abbiano usato l’intelligenza artificiale o meno, ma una cosa è certa, il finale è mediocre per essere Stranger Things" ha commentato un altro utente insoddisfatto mentre c’è chi ha evidenziato che "l’intelligenza artificiale ha un impatto maggiore sull’intrattenimento e sui contenuti di quanto ci possiamo immaginare".

La bassa risoluzione e la sfocatura dei diversi screenshot pubblicati sul web non permette di affermare con assoluta certezza che i Duffer abbiano utilizzato ChatGPT per scrivere Stranger Things. Ciò che è certo è che, come già detto, i lavori hanno avuto inizio prima che i due creatori dello show avessero un’idea chiara del destino di Undici e dei suoi amici. Ed è forse anche più grave di aver usato l’IA per "trovare l’ispirazione giusta".

La risposta sul dilemma

A intervenire sulla questione è stata la regista del documentario disponibile su Netflix, dicendo che non esistono prove concrete sull’effettivo uso dell’IA durante il processo creativo della serie. E ha aggiunto che anche se avessero utilizzato ChatGPT, non significherebbe che sia stato usato per scrivere o strutturare la trama.

