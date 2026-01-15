Stranger Things: i fratelli Duffer hanno davvero usato ChatGPT per scrivere il finale?
Ai fan non è scappato "l'indizio" nascosto nel documentario uscito su Netflix il 12 gennaio e sui social è scoppiata l'ennesima polemica sulla serie
Matt e Ross Duffer sono nuovamente finiti nella bufera per il contestato finale di Stranger Things: nel documentario diffuso il 12 gennaio, Un’ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, alcuni screenshot lascerebbero intendere l’uso di ChatGPT e Reddit per scrivere l’ultima puntata. I fan, già sul piede di guerra per una conclusione ritenuta non adeguata all’opera, avrebbero accusato i Duffer di aver ideato il gran finale facendosi aiutare dall’intelligenza artificiale. Ma è davvero così?
I Fratelli Duffer hanno usato ChatGPT e l’IA per scrivere il finale di Stranger Things?
Il documentario Un’ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte è stato pubblicato su Netflix il 12 gennaio, pochi giorni dopo il finale della serie. Il making of dell’ultima stagione di uno degli show di punta del portale di streaming prometteva di regalare ai fan un’occhiata dietro le quinte. "Uno sguardo dall’interno agli anni di impegno e dedizione che hanno portato all’ultimo episodio della serie dei fratelli Duffer che ha definito una generazione" si legge nella descrizione del documentario. I Fratelli Duffer, però, non avevano considerato che avrebbe rivelato molto più di quanto anticipato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Non sono, infatti, sfuggite all’occhio attento della community alcune tab "sospette" aperte sul pc usato per scrivere il finale di Stranger Things 5. Oltre a ChatGPT, si intravede una pagina aperta su Reddit e una su un Google Doc, il che suggerisce che i Duffer hanno abbiano fatto largo uso delle teorie dei fan per decidere come concludere lo show. Dallo stesso documentario, infatti, si scopre che la troupe ha iniziato a girare l’ultima stagione prima ancora di avere definito il finale della stessa.
Fan inferociti sui social: i Duffer ancora nel mirino
"I Duffer Brothers avevano una scheda Reddit aperta mentre scrivevano il finale di Stranger Things 5", ha scritto un utente su X pubblicando un frammento della scena. "Chi su Reddit è responsabile del terribile finale?" ha postato un altro utente, mentre altri ancora hanno ipotizzato che i Duffer "hanno preso il finale dal post di Reddit sbagliato" o hanno suggerito che "il subreddit abbia inconsapevolmente giocato un ruolo nel finale". "Non so se abbiano usato l’intelligenza artificiale o meno, ma una cosa è certa, il finale è mediocre per essere Stranger Things" ha commentato un altro utente insoddisfatto mentre c’è chi ha evidenziato che "l’intelligenza artificiale ha un impatto maggiore sull’intrattenimento e sui contenuti di quanto ci possiamo immaginare".
La bassa risoluzione e la sfocatura dei diversi screenshot pubblicati sul web non permette di affermare con assoluta certezza che i Duffer abbiano utilizzato ChatGPT per scrivere Stranger Things. Ciò che è certo è che, come già detto, i lavori hanno avuto inizio prima che i due creatori dello show avessero un’idea chiara del destino di Undici e dei suoi amici. Ed è forse anche più grave di aver usato l’IA per "trovare l’ispirazione giusta".
La risposta sul dilemma
A intervenire sulla questione è stata la regista del documentario disponibile su Netflix, dicendo che non esistono prove concrete sull’effettivo uso dell’IA durante il processo creativo della serie. E ha aggiunto che anche se avessero utilizzato ChatGPT, non significherebbe che sia stato usato per scrivere o strutturare la trama.
Potrebbe interessarti anche
Netflix non dimentica Stranger Things: il trailer inaspettato del documentario sulla stagione finale
È online il trailer del dietro le quinte della stagione finale della serie creata da...
Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo accetta: lo spin-off è realtà e stravolge tutto
Altro che addio, i fratelli Duffer ufficializzano lo spin-off live action: niente Ha...
Stranger Things 5, finale che divide i fan: Undici svanisce nel nulla e la spiegazione dei Duffer gela tutti
Stranger Things chiude il cerchio con un finale piuttosto ambiguo: Undici scompare e...
Stranger Things, Millie Bobby Brown nel mirino dei Marvel Studios: Disney+ prepara la guerra a Netflix
Una star di Stranger Things potrebbe approdare ai Marvel Studios, mentre Samsung cel...
Stranger Things, i fratelli Duffer rispondono alla domanda che assale i fan dopo il finale di stagione: tutta la verità
Dopo il gran finale di Stranger Things, i creatori della serie fantasy, i fratelli D...
I Fratelli Duffer sono pronti a farvi dimenticare Stranger Things con la loro nuova serie
A poche ore dal termine di Stranger Things, diamo uno sguardo ai futuri progetti pro...
Stranger Things, la confessione choc su alcuni personaggi che hanno visto la morte da vicino
I creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, rivelano che molti protagonisti av...
Netflix, cancellata ufficialmente la serie dei Fratelli Duffer
Il colosso dello streaming stronca sul nascere l'adattamento dei creatori di Strange...