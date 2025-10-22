Stranger Things 5, possibile sorpresa: il finale potrebbe arrivare al cinema. Netflix ci ripensa?
Dopo il rifiuto iniziale, Netflix starebbe valutando una distribuzione cinematografica per il gran finale di Stranger Things 5, secondo un noto insider.
L’attesa per il capitolo conclusivo di Stranger Things è alle stelle e, a sorpresa, si parla di un possibile debutto al cinema. Nonostante Netflix avesse inizialmente rifiutato di portare l’ultimo episodio sul grande schermo, fonti vicine al settore lasciano intendere che lo streamer stia valutando un cambio di strategia. Un noto insider, Matthew Belloni, sostiene che i fan potrebbero presto vivere la conclusione della saga di Hawkins in sala, aggiungendo un’esperienza collettiva a quella già intensa dello streaming.
I Duffer e il primo rifiuto di Netflix
I fratelli Duffer avevano più volte espresso il desiderio che il finale di Stranger Things 5 venisse proiettato nelle sale cinematografiche. In un’intervista con Variety, Matt Duffer ha spiegato che la qualità audiovisiva dell’episodio meriterebbe di essere vissuta su grande schermo e condivisa con altri appassionati.
Dall’altro lato, Bela Bajaria, direttrice dei contenuti globali di Netflix, aveva spiegato che l’uscita esclusiva sulla piattaforma streaming risponde già alle esigenze della comunità di fan. Bajaria, figura chiave nello sviluppo e nella supervisione delle produzioni originali di Netflix, ha sottolineato che la serie funziona perfettamente come evento condiviso anche senza il grande schermo, grazie alla partecipazione online e alla forte interazione dei fan sui social. Secondo lei, l’esperienza dello streaming permette comunque di vivere intensamente la storia, seguire i dettagli visivi e sonori e sentirsi parte di una comunità globale di appassionati, rendendo non necessaria la proiezione cinematografica per creare momenti di coinvolgimento collettivo.
Un possibile dietrofront: le nuove indiscrezioni
Le ultime settimane hanno però portato nuove voci di corridoio. Secondo alcuni, il gran finale, della durata di circa due ore, potrebbe arrivare nelle sale statunitensi il 31 dicembre, in contemporanea con la pubblicazione su Netflix.
Sebbene l’accordo non sia ancora ufficiale, lo scooper ritiene che l’uscita al cinema sia praticamente certa, segnando una mossa insolita per lo streamer che raramente porta i propri titoli in sala.
Italia in attesa: occhi puntati su Lucca Comics & Games
Per quanto riguarda il pubblico italiano, non ci sono ancora conferme su una proiezione cinematografica. Tuttavia, i fan potrebbero avere qualche risposta a fine ottobre: i fratelli Duffer e parte del cast saranno ospiti del Lucca Comics & Games 2025, presentando un’anteprima esclusiva del finale e incontrando i fan italiani. Questo evento speciale potrebbe dare importanti indizi e anticipazioni sulla possibilità che l’episodio conclusivo arrivi anche nei cinema del nostro Paese, generando grande attesa tra gli appassionati della serie.
