Stranger Things Day, Millie Bobbie Brown e David Harbour sorridono insieme su red carpet dopo le accuse di bullismo
Sul red carpet dello Stranger Things Day i due attori si mostrano complici e distesi: un abbraccio pubblico per zittire le voci di tensioni e attriti sul set.
Dobbiamo ammetterlo, dopo una notizia del genere, potrebbe essere giustificabile il fatto che in molti possano sentirsi presi in giro. Ci riferiamo alla recente indiscrezione secondo cui, Millie Bobby Brown e David Harbour avrebbero scelto il red carpet dello Stranger Things Day per mostrarsi più uniti che mai. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che fino a qualche giorno fa si parlava presunti attriti tra i due, con tanto di accuse di bullismo e molestie da parte di Millie. Cos’è successo, quindi? Si tratta di finzione, apparenza o veramente hanno chiarito? Vediamo cos’è successo.
Stranger Things Day, baci e abbracci tra Millie Bobby Brown e David Harbour sul red carpet
Cosa succede tra Millie Bobby Brown e David Harbour? I due attori hanno sfilato insieme sul red carpet dello Stranger Things Day, abbracciandosi e ridendo durante la première al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. Il gesto è stato interpretato come un modo per smentire le recenti voci di tensione, dopo che la giovane attrice avrebbe presentato una protesta formale contro Harbour, accusandolo di bullismo e molestie sul set. Il video del loro incontro, diffuso dall’account ufficiale di Netflix, mostra i due attori in atteggiamenti amichevoli, e accompagna la celebrazione dell’uscita della quinta e ultima stagione della serie, disponibile dal 27 novembre.
Solo qualche giorno fa, il Daily Mail aveva rivelato che un’indagine interna era stata avviata contro Harbour in seguito alle lamentele di Millie Bobby Brown. Secondo la testata, la denuncia, risalente a prima dell’inizio delle riprese, avrebbe portato l’attrice a pretendere la costante presenza di un rappresentante personale sul set. La fonte citata ha parlato di "pagine e pagine di accuse", specificando però che nessuna riguardava comportamenti di natura sessuale. Molti fan, adesso, si chiedono: Erano tutte bugie? Le due star avrebbero finto sul red carpet? Oppure hanno realmente fatto pace? Noi, continueremo ad aggiornarvi.
Le recenti novità sull’ultima stagione di Stranger Things
Millie Bobby Brown e David Harbour non erano gli unici attori presenti allo Stranger Things Day. Alla première, infatti, erano presenti anche Sadie Sink, Winona Ryder e Jamie Campbell Bower, insieme ai creatori della serie, i Duffer Brothers. Proprio loro, pochi giorni prima al Lucca Comics & Games, avevano anticipato i dettagli sull’ultima stagione, che sarà divisa in tre parti:
- Volume I (episodi 1-4) il 27 novembre 2025,
- Volume II (episodi 5-7) il 26 dicembre 2025,
- Gran finale il 1° gennaio 2026.
L’ultima stagione racconterà la battaglia decisiva dei ragazzi di Hawkins contro Vecna e le creature del Sottosopra, in un epilogo che chiuderà una delle serie più amate di Netflix, dove sarà disponibile in streaming a partire dal 27 novembre 2025.
