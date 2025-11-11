Trova nel Magazine
Stranger Things, il mondo intero è in attesa: le date, la trama e tutto sulla quinta e ultima stagione

Il gran finale della saga sta per arrivare e i fan di tutto il mondo sono in delirio: tre capitoli in un crescendo epico da brividi.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo anni di teorie, trailer misteriosi e attese infinite, il momento è arrivato: la quinta stagione – quella che chiuderà definitivamente la saga di Stranger Things, debutta su Netflix dal 27 novembre 2025.

Sarà un finale in grande stile, diviso in tre parti, pensato per accompagnare i fan fino al nuovo anno: il Volume 1 uscirà il 27 novembre con gli episodi 1-4, il Volume 2 il 26 dicembre con gli episodi 5-7, e il gran finale arriverà il primo gennaio 2026.

Un rilascio "a tappe" che servirà a creare tensione, ma anche a dare il giusto spazio emotivo a ogni capitolo. E come da tradizione, i Duffer Brothers hanno promesso un crescendo epico: un finale costruito come un unico, gigantesco film diviso in tre atti.

I Duffer hanno promesso una stagione più oscura, più adulta e più emotiva. In poche parole, Stranger Things al suo massimo potenziale. E se come noi non state più nella pelle e volete scoprire qualcosa di più sulla trama, i nuovi personaggi e tutte le curiosità di questo finale epico, trovate tutto nel Video!

