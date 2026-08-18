Stranger Things, Charlie Heaton e Natalia Dyer come Jonathan e Nancy: il presunto addio tra i due scuote i fan. Gli indizi sulla rottura
L’amore tra le due star della serie Netflix potrebbe essere arrivato al capolinea dopo dieci anni: le voci corrono, ma da loro non arriva alcuna conferma.
Per anni Charlie Heaton e Natalia Dyer sono sembrati inseparabili, sul set di Stranger Things e soprattutto lontano dalle telecamere. La loro storia d’amore, nata proprio durante le riprese della serie Netflix, ha accompagnato la crescita dei due attori e conquistato una generazione di fan. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una possibile separazione, consumata lontano dai riflettori e senza annunci ufficiali. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, ma alcuni dettagli e presunti avvistamenti separati hanno riacceso il gossip sulla coppia.
Stranger Things, Charlie Heaton e Natalya Dyer si sono lasciati?: Le indiscrezioni
Charlie Heaton e Natalia Dyer, conosciuti dai fan di Stranger Things come Jonathan e Nancy, hanno vissuto una relazione anche nella vita reale (e non solo nella serie Netflix). I due si sono conosciuti nel 2015 sul set della serie e, poco dopo il debutto, iniziarono a circolare voci su una possibile storia d’amore. Da sempre molto riservati, Charlie e Natalia hanno preferito proteggere la loro vita privata, pur lasciandosi vedere insieme in alcune occasioni pubbliche e sui red carpet. La loro relazione è sembrata solida per quasi dieci anni, nonostante la grande attenzione mediatica. Recentemente, però, sono emerse indiscrezioni secondo cui i due potrebbero essersi separati in segreto. Le voci, diffuse soprattutto sui social, non sono mai state confermate né smentite dagli attori.
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Ad alimentare i sospetti ci sarebbe il fatto che non vengono più visti insieme da diverso tempo, in particolare dagli ultimi eventi promozionali di Stranger Things. Inoltre, alcuni utenti sostengono di aver visto Natalia a New York con un altro ragazzo, mentre Charlie sarebbe stato fotografato da solo a un concerto di Joe Keery. Si tratta comunque di informazioni non verificate e prive di conferme ufficiali. Il loro silenzio potrebbe semplicemente essere legato alla forte riservatezza che entrambi hanno sempre mantenuto sulla propria relazione, quindi non è possibile affermare con certezza che la coppia sia davvero arrivata al capolinea.
La forte chimica tra Heaton e Dyer sul set di Stranger Things
Come abbiamo già detto, Charlie Heaton e Natalia Dyer si sono conosciuti nel 2015 durante i provini per la serie Netflix, Stranger Things. I sospetti trovarono conferma nel 2016, quando furono fotografati insieme in aeroporto al ritorno dai Golden Globe. Scelti per interpretare i ruoli di Jonathan Byers e Nancy Wheeler, i due attori hanno mostrato un’intesa immediata. Il co-creatore della serie, Matt Duffer, ha persino rivelato che durante la loro prima lettura di prova insieme "volavano scintille". La forte chimica nata sul set si è presto trasformata in una vera relazione anche nella vita reale.
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