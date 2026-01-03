Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stranger Things 5, un addio molto discusso: tutti i buchi di trama

Il finale di Stranger Things 5 emoziona ma lascia molte domande aperte: tra ritorni ambigui e nemici ridimensionati, ecco i buchi di trama più discussi.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è arrivata alla sua conclusione con un episodio finale di oltre due ore, accolto da reazioni contrastanti. Dopo una stagione che aveva già diviso il pubblico, il finale ha provato a risollevare le sorti della serie puntando tutto su emozioni, nostalgia e grandi scontri. Tuttavia, se da un lato i fratelli Duffer hanno tentato di chiudere il cerchio narrativo iniziato quasi dieci anni fa, dall’altro hanno lasciato sul terreno numerosi buchi di trama. Dettagli irrisolti, scelte narrative poco spiegate e assenze pesanti hanno acceso il dibattito tra i fan più attenti.

Il ritorno di Hopper in Stranger Things e le incongruenze narrative più evidenti

Uno degli aspetti più discussi del finale di Stranger Things 5 riguarda senza dubbio Jim Hopper. Dopo essere stato creduto morto, coinvolto in operazioni segrete e testimone di eventi che hanno devastato Hawkins, il personaggio torna sorprendentemente al suo vecchio ruolo di capo della polizia. Dal punto di vista emotivo, il suo ritorno è potente e rassicurante, ma la serie evita accuratamente di spiegare come sia stato riabilitato a livello istituzionale. Nessun accenno a indagini, conseguenze legali o coperture governative: Hopper è semplicemente di nuovo al suo posto, come se nulla fosse accaduto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A questo si aggiungono alcune incongruenze minori ma significative, come il celebre errore di continuità legato all’abbigliamento di Holly Wheeler. Un logo moderno, appartenente a un marchio nato anni dopo il periodo in cui è ambientata la serie, appare in una scena ambientata nel 1987. Netflix è poi intervenuta correggendo la svista.

Demogorgoni scomparsi e villain troppo facili da battere

Se le incongruenze umane fanno discutere, quelle legate al mondo soprannaturale pesano ancora di più. Nel confronto finale nella Dimensione X, l’assenza totale dei Demogorgoni è uno dei buchi di trama più evidenti. Creature simbolo della serie, centrali nelle prime stagioni, spariscono completamente proprio nel momento decisivo. La narrazione accenna più volte al concetto di mente a sciame e alla possibile connessione con Henry, ma non chiarisce mai se i Demogorgoni siano stati distrutti, assorbiti o semplicemente ignorati.

Anche la sconfitta di Vecna e del Mind Flayer ha lasciato molti fan perplessi. Dopo essere stati costruiti come antagonisti quasi invincibili, vengono eliminati con una facilità che stona con la mitologia sviluppata nel corso degli anni. Il ridimensionamento improvviso del pericolo rende il finale più accessibile e meno cupo, ma indebolisce la coerenza interna della storia. Infine, resta difficile da giustificare la decisione dell’esercito di lasciare liberi tutti i protagonisti dopo morti, distruzioni e segreti governativi: una scelta funzionale al lieto fine, ma poco credibile. Insomma, Stranger Things 5 riesce comunque a salutare i suoi personaggi e a regalare momenti emozionanti, ma lo fa lasciando molte zone d’ombra. Il viaggio è ormai concluso e, forse, solo uno spin-off potrà dare risposta alle domande rimaste in sospeso.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Stranger Things, come si è conclusa la serie Netflix: la spiegazione del finale

Stranger Things, un finale da decifrare: cosa significa l’epilogo e perché nulla è come sembra. La spiegazione

Due ore di colpi di scena senza sosta tra Vecna e Mind Flayer: cos'è successo davver...
Stranger Things 5, i fratelli Duffer anticipano cosa vedremo nel Volume 2 della stagione finale

Stranger Things 5 – Volume 2, spoiler incredibile dei fratelli Duffer: i colpi di scena stupiranno i fan

I creatori di Stranger Things anticipano con un piccolo spoiler il Volume 2 della st...
Stranger Things 5 - Volume 1, il finale scuote Hawkins: indizi nascosti e svolte inquietanti per Eleven e Will

Stranger Things 5 - Volume 1, il finale scuote Hawkins: indizi nascosti e svolte inquietanti per Eleven e Will

Hawkins è di nuovo in pericolo: tra salti temporali, misteri nell’Upside Down e nuov...
Stranger Things 5, la nuova teoria dei fan su Vecna

Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero nemico: la teoria che sta impazzando su Netflix

Una nuova teoria dei fan scuote Hawkins: e se Vecna non fosse il vero villain? Ecco ...
Stranger Things 5, il Volume 1 della stagione finale svela il mistero di Will Byers

Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge

Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecn...
Stranger Things 5, spiegazione Volume 2: come il Sottosopra prepara al gran finale

Stranger Things 5, spiegazione Volume 2: come il Sottosopra prepara al gran finale

Stranger Things 5 - Volume 2 prepara al gran finale: tensione altissima, misteri che...
Stranger Things 5: le teorie più folli (e affascinanti) sul finale: da Harry Potter a Vecna e Will

Stranger Things 5: le teorie più folli (e affascinanti) sul finale, tra magie, sacrifici e Dungeons & Dragons

Dalla teoria “Will come Harry Potter” al possibile sacrificio di Steve e Dustin: ecc...
Stranger Things 5: il trailer del Volume 2 mette le cose davvero "Sottosopra"

Stranger Things 5, il trailer del Volume 2 mette tutto davvero "Sottosopra": ecco la svolta

Tutto ciò che ci è stato mostrato nel trailer della seconda parte dell'ultima stagio...
Stranger Things 5, la teoria dei fan legata a Dungeons & Dragons

Stranger Things 5, il legame tra Dungeons & Dragons e il trio di Hawkins che riapre la partita con Vecna

Secondo molti fan, la quinta stagione di Stranger Things nasconde un indizio nel gio...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Noah Schnapp

Noah Schnapp
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963