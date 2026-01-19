Will e Vecna di Stranger Things sono in Italia: ecco dove vederli dal vivo "gratis" (ma ci vuole fortuna) Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower, volti noti della serie Netflix, sono nel capoluogo lombardo in occasione della Settimana della Moda

Dal Red Carpet di Netflix con Stranger Things alla Settimana della Moda a Milano: Noah Schnapp (Will) e Jamie Campbell Bower (Vecna) hanno condiviso sui social le foto della loro esperienza meneghina, tra ristoranti di lusso e negozi griffati. Ecco dove potreste vedere Will e Vecna di Stranger Things se capitaste da quelle parti.

Stranger Things: Will e Vecna in Italia: ecco dove vederli insieme

Passeggiando per Milano potreste imbattervi nientemeno che in Will e Vecna di Stranger Things, ovvero Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower. Il primo ha condiviso sui propri social alcuni scatti dell’esperienza al noto locale Gong Oriental Attitude, in corso Concordia. "Abbiamo avuto una visita speciale da parte di Noah Schnapp, celebre attore che interpreta la figura di Will Byers nella serie Stranger Things. Grazie per essere passato a trovarci e per aver condiviso con noi un momento di gusto e piacere", si legge nel post pubblicato dal locale.

Il secondo, invece, è stato paparazzato nello store Montblanc di Milano: icona di stile, dal look "bello e dannato", è stato pizzicato con indosso un lungo spolverino nero mentre parlava amabilmente con qualcuno. A postare la sua presenza all’evento è stato il settimanale Grazia con un video di pochi secondi pubblicato su TikTok. Attore e cantante inglese, con un passato da modello, è tra i divi avvistati in città per la Settimana della Moda uomo. Il ruolo di Vecna in Stranger Things, che ricopre dal 2022 a partire dalla quarta stagione, gli è valso una candidatura ai Critics’ Choice Awards nel 2023 e una agli Mtv Movie & Tv Awards, sempre del 2023, in qualità di miglior cattivo. Prima della serie di Netflix, aveva già partecipato a saghe come Harry Potter e Twilight, oltre ad aver vestito i panni di Jace Wayland nel film Shadowhunters – Città di ossa.

Dove vedere Stranger Things in streaming

Ormai concluso, con un finale che ha destato non poche critiche e i cui strascichi vanno avanti ancora, a distanza di settimane, Stranger Things è disponibile in streaming nel catalogo di Netflix. Serie dal successo incredibile e creata dai Fratelli Duffer, ha debuttato nel 2016, raccogliendo milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

