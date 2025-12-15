Stranger Things 5: una (tristissima) teoria dei fan sul destino di Max nella serie Netflix Per i fan, il destino di Max è segnato e non ci sarà il lieto fine per lei: scopriamo tutte le teorie per il Volume 2 di Stranger Things 5

Il Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things, approdato su Netflix in streaming lo scorso 26 novembre, è ormai stato divorato dalla stragrande maggioranza dei fan e online si sprecano le teorie su come proseguirà la serie: in particolare, ne circola una che riguarda il personaggio di Max Mayfield (Sadie Sink). Ed è tristissima. Ovviamente in questo articolo discuteremo di argomenti legati strettamente alla trama della serie, quindi se ancora non aveste visto gli episodi, non proseguite con la lettura. Attenzione agli spoiler: siete avvisati.

La tristissima teoria dei fan su Max nella stagione 5 di Stranger Things

L’ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer comincia dove si era interrotta la quarta. Hawkins è sotto stretta quarantena da parte dei militarie il gruppo di protagonisti che continua a escogitare piani sempre più disperati per trovare e sconfiggere definitivamente Vecna, alias Henry Creel. La situazione precipita quando il villain prende di mira Holly, la sorellina di Mike, trascinandola nel Sottosopra. La ragazzina è parte di un elaborato piano che prevede l’impiego di altri bambini. Mentre il suo corpo è prigioniero della dimensione alternativa, la sua mente è rinchiusa in quella di Vecna.

Proprio qui scopriamo che Max è sopravvissuta all’assalto del malvagio Henry e la sua coscienza è finita dentro quella di Vecna, e si è nascosta in un rifugio improvvisato tra alcune rocce dove, per qualche ragione misteriosa, Vecna non può raggiungerla.

Il piano di Holly e Max per salvare tutti

Mad Max attira Holly nel proprio nascondiglio e le racconta tutta la verità. La ragazzina, per tutta risposta, le racconta del romanzo A Wrinkle inTime di Madeleine L’Engle, che ha molte similitudini con la loro situazione. Nel libro, Camazotz è un pianeta dominato da una forza malvagia chiamata IT, un cervello gigantesco che controlla le menti di tutti gli abitanti. Un parallelismo che si riflette nel titolo del primo episodio del Volume 2, chiamato Escape From Camazotz. Una fuga necessaria, poiché il piano di Vecna sta inesorabilmente prendendo forma. Al termine dell’ultimo episodio del Volume 1, infatti, il villain ha rapito molti dei bambini su cui aveva messo gli occhi, nonostante gli sforzi del gruppo di Hawkins.

Da qui nasce una teoria dei fan per cui Max, personaggio tra quelli che più hanno sofferto nelle varie stagioni, deciderà di sacrificarsi per permettere a tutti di scappare dalla mente di Vecna. Max, che per tutta la serie ha lottato con sensi di colpa, dolore e isolamento, troverebbe la redenzione finale nell’atto supremo di proteggere i più giovani e innocenti.

Un destino inesorabilmente triste per Max

Oltre alla teoria del sacrificio, per Max esiste un secondo risvolto narrativo secondo i fan, ma non meno cupo e doloroso del precedente. La ragazza, a seguito dell’assalto di Vecna, ha subito fratture multiple in tutto il corpo e ha perso la vista, finendo in coma. Ora, a distanza di più di un anno, le prime dovrebbero essere guarite. Ma nulla lascia trasparire che potrà riacquistare la vista. Se quindi dovesse riuscire a fuggire dalla mente di Vecna assieme ai bambini, la aspetterebbe una lunga e dolorosa riabilitazione, oltre alla necessità di imparare a convivere con la cecità e a doversi confrontare con i traumi psicologici accumulati.

Per Max non ci sarebbe quindi possibilità per un lieto fine. Ci sarebbe solo una giovane donna gravemente segnata, fisicamente e mentalmente, che dovrà trovare il modo di ricostruire una vita a partire dalle macerie. Un finale senza dubbio maturo, duro e realistico, abbastanza in linea con quanto hanno mostrato sin qui i Duffer. Fino ad ora, nessuno è mai stato realmente sicuro e le morti di Bob, Billy ed Eddie lo dimostrano. Max è uno dei personaggi più amati della serie e la sua perdita rappresenterebbe un durissimo colpo per i fan.

Dove vedere Stranger Things in streaming

Per scoprire quale destino attende Max non ci resta che aspettare il 26 dicembre, quando il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things uscirà, come tutto il resto della serie, in streaming in esclusiva su Netflix.

