Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stranger Things 5: quando e a che ora esce il Volume 2 su Netflix

A Natale non solo regali sotto l'albero e pranzi coi parenti, ma anche la resa dei conti tra gli eroi di Hawkins e le forze del Sottosopra

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

La Stranger Things mania, con l’uscita del Volume 1 della stagione 5, sta ufficialmente impazzando. Milioni e milioni di fan in tutto il mondo sono alle prese col più classico dei binge watching dei primi quattro episodi della stagione finale della serie creata dai fratelli Duffer. Dopo quasi dieci anni dalla messa in onda, nel luglio del 2016, gli appassionati attendono con ansia la resa dei conti tra i ragazzi di Hawkins e le forze del Sottosopra guidate dal malvagio Vecna. Ecco quando esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things su Netflix, che promette di regalare ai fan il vero fulcro della battaglia finale.

Quando esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things?

Il Volume 2 di Stranger Things 5 arriva a Natale. La data da cerchiare per noi sul calendario è, tuttavia, il 26 dicembre. Il pacchetto di episodi, che contiene quelli dal 5 al 7, uscirà in tutto il mondo la sera del 25 dicembre alle 20.00 ET, ovvero le 2 del mattino italiane del giorno dopo. L’attesa è tantissima, perchè questo trittico di puntate promette davvero di portare con sé il baricentro emotivo e narrativo della stagione: la preparazione alla battaglia finale, le rivelazioni sul Sottosopra e l’ultimo scontro prima del grande epilogo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La trama della stagione 5 di Stranger Things

Ci troviamo nel 1987, qualche mese dopo gli eventi della stagione 4 e il caos che ha sconvolto Hawkins. Gli squarci verso il Sottosopra hanno lasciato ferite visibili sulla cittadina, trasformata dall’esercito americano in una sorta di zona rossa recintata e delimitata da posti di blocco. Niente entra e, soprattutto, esce senza autorizzazione e dopo scrupolosi controlli. Mentre Mike, Will, Steve e gli altri cercano di trovare una soluzione, Undici è nuovamente costretta alla fuga. Il governo conosce le sue capacità e vuole catturarla, proprio nel momento in cui lei deve invece ritrovare Vecna, scomparso nell’ombra del Sottosopra e ora più pericoloso che mai.

Per uno spiacevole scherzo del destino (o forse no) si avvicina l’anniversario della scomparsa di Will nel 1983, che porta con sé una brutta sensazione di dèjá-vu. La banda, nuovamente riunita, prepara il suo ultimo piano, sapendo che questa volta serve davvero il massimo per chiudere la partita.

Dove vedere e a che ora esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things

Come sempre, Stranger Things, compreso il Volume 2 in uscita il prossimo 26 dicembre alle 2.00 del mattino, ora italiana, è disponibile in streaming in esclusiva nel catalogo di Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Stranger Things 5, Netflix ha pubblicato il trailer finale del Volume I

Stranger Things 5, il trailer finale (italiano) è pazzesco: la banda sfida Vecna nell’atto decisivo

Hawkins torna in guerra: il trailer italiano del Volume 1 anticipa il piano folle de...
Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix

Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix

L'attesa sta finalmente per concludersi: l'ultima stagione di Stranger Things è alle...
Stranger Things, la raccolta con quattro graphic novel ufficiali uscirà il 28 novembre 2025 in libreria

Stranger Things invade le librerie: le graphic novel ufficiali svelano segreti mai visti della serie

Dal Sottosopra alle avventure dei ragazzi di Hawkins: in libreria quattro graphic no...
Stranger Things 5 - Volume 1, il finale scuote Hawkins: indizi nascosti e svolte inquietanti per Eleven e Will

Stranger Things 5 - Volume 1, il finale scuote Hawkins: indizi nascosti e svolte inquietanti per Eleven e Will

Hawkins è di nuovo in pericolo: tra salti temporali, misteri nell’Upside Down e nuov...
Stranger Things stagione 5: pronti alla battaglia finale nel trailer della prima parte

Stranger Things 5 su Netflix, l'epica battaglia finale nel trailer italiano dai risvolti clamorosi

Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il ...
Stranger Things 5, il Volume 1 della stagione finale svela il mistero di Will Byers

Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge

Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecn...
Chi muore in Stranger Things 5: gli spoiler dal trailer della serie

Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime

Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoi...
Stranger Things 5, le prime recensioni del Volume 1 della serie Netflix

Stranger Things 5, il Volume 1 spacca e infiamma il web, ma adesso c’è un grosso problema

Il Volume 1 della stagione finale conquista ed è già un successo: Hawkins si prepara...
Quando Masterchef incontra Stranger Things: la nuova offerta di Sky &amp; Netflix

Quando Masterchef incontra Stranger Things: il video (da urlo) lasciato da Sky e Netflix

Sky e Netflix assieme in un'insolita campagna tra cuochi e mostri di altre dimension...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Gigi Finizio

Gigi Finizio
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini
Aldo Baglio

Aldo Baglio
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963