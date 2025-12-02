Stranger Things 5: quando e a che ora esce il Volume 2 su Netflix A Natale non solo regali sotto l'albero e pranzi coi parenti, ma anche la resa dei conti tra gli eroi di Hawkins e le forze del Sottosopra

La Stranger Things mania, con l’uscita del Volume 1 della stagione 5, sta ufficialmente impazzando. Milioni e milioni di fan in tutto il mondo sono alle prese col più classico dei binge watching dei primi quattro episodi della stagione finale della serie creata dai fratelli Duffer. Dopo quasi dieci anni dalla messa in onda, nel luglio del 2016, gli appassionati attendono con ansia la resa dei conti tra i ragazzi di Hawkins e le forze del Sottosopra guidate dal malvagio Vecna. Ecco quando esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things su Netflix, che promette di regalare ai fan il vero fulcro della battaglia finale.

Quando esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things?

Il Volume 2 di Stranger Things 5 arriva a Natale. La data da cerchiare per noi sul calendario è, tuttavia, il 26 dicembre. Il pacchetto di episodi, che contiene quelli dal 5 al 7, uscirà in tutto il mondo la sera del 25 dicembre alle 20.00 ET, ovvero le 2 del mattino italiane del giorno dopo. L’attesa è tantissima, perchè questo trittico di puntate promette davvero di portare con sé il baricentro emotivo e narrativo della stagione: la preparazione alla battaglia finale, le rivelazioni sul Sottosopra e l’ultimo scontro prima del grande epilogo.

La trama della stagione 5 di Stranger Things

Ci troviamo nel 1987, qualche mese dopo gli eventi della stagione 4 e il caos che ha sconvolto Hawkins. Gli squarci verso il Sottosopra hanno lasciato ferite visibili sulla cittadina, trasformata dall’esercito americano in una sorta di zona rossa recintata e delimitata da posti di blocco. Niente entra e, soprattutto, esce senza autorizzazione e dopo scrupolosi controlli. Mentre Mike, Will, Steve e gli altri cercano di trovare una soluzione, Undici è nuovamente costretta alla fuga. Il governo conosce le sue capacità e vuole catturarla, proprio nel momento in cui lei deve invece ritrovare Vecna, scomparso nell’ombra del Sottosopra e ora più pericoloso che mai.

Per uno spiacevole scherzo del destino (o forse no) si avvicina l’anniversario della scomparsa di Will nel 1983, che porta con sé una brutta sensazione di dèjá-vu. La banda, nuovamente riunita, prepara il suo ultimo piano, sapendo che questa volta serve davvero il massimo per chiudere la partita.

Dove vedere e a che ora esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things

Come sempre, Stranger Things, compreso il Volume 2 in uscita il prossimo 26 dicembre alle 2.00 del mattino, ora italiana, è disponibile in streaming in esclusiva nel catalogo di Netflix.

