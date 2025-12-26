Stranger Things 5, anche il Volume 2 manda in tilt Netflix: troppi utenti connessi e disservizi. Cos’è successo Oggi, 26 dicembre, esce il Volume 2 di Stranger Things 5 su Netflix: già stanotte, i troppi accessi hanno causato un breve disservizio, prontamente risolto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

L’attesa è finita. Da stanotte, venerdì 26 dicembre 2025 (giorno di Santo Stefano) sono online gli episodi del Volume 2 di Stranger Things. Tutti non attendevano altro e, come c’era da aspettarsi, in piena notte si sono precipitati tutti su Netflix, cercando di collegarsi al loro account. Ma qualcosa è andato storto. A quanto pare, i troppi accessi hanno causato un piccolo problema alla piattaforma, ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Stranger Things 5 – Volume 2, l’elevato numero di accessi manda in tilt Netflix

Sicuramente non negherete questa cosa perché è semplice verità: milioni di persone sono al settimo cielo perché oggi, venerdì 26 dicembre, sono usciti e nuovi e attesissimi episodi di Stranger Things 5 – Volume 2, che si avvicina sempre di più al gran finale (in uscita il 1° gennaio 2026). Tutto bello, fino a quando molti utenti hanno riscontrato problemi di accesso in piena notte, verso le 02:00. Come accaduto già per il Volume 1, l’elevata richiesta di accessi ha mandato Netflix in tilt, non permettendo a molte persone di collegarsi, anche se solo per una frazione di minuti. Infatti, la piattaforma è riuscita a ripristinare la normale regolarità e a gestire il tutto entro le 02:10, orario in cui alcuni fan hanno scritto che sono riusciti ad accedere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Purtroppo, c’era da aspettarsi una cosa del genere. L’attesa era davvero tanta e, lo sarà ancora di più, per l’uscita del gran finale.

Stranger Things – Volume 2, quanto durano gli episodi e cosa aspettarsi

Nei giorni scorsi, Netflix ha annunciato anche la durata dei quattro episodi del Volume 2 di Stranger Things 5. Il co-creatore della serie di successo ha svelato quanto dureranno: La scossa durerà 1 ora e 8 minuti, La fuga da Camazotz 1 ora e 15 minuti, Il ponte 1 ora e 6 minuti, mentre Il Mondo Reale sarà l’episodio più lungo della serie con 2 ore e 8 minuti. Il quinto episodio è diretto da Frank Darabont su sceneggiatura dei fratelli Duffer; il sesto, scritto da Kate Trefry, è diretto da Shawn Levy, che insieme ai Duffer ha co-diretto anche il settimo episodio, da loro firmato. L’ottavo capitolo è interamente scritto e diretto dai creatori della serie.

Dal trailer pubblicato di recente, precisamente il 16 dicembre, emerge che il Sottosopra nasconde ancora molti segreti. Joyce sprona il figlio a non arrendersi, Lucas tenta di salvare Max, ancora in coma, e Undici (che il governo cerca incessantemente per un motivo in particolare) chiede aiuto a Kali per scoprire il punto debole di Vecna, la cui reale pericolosità resta incerta. Intanto, Steve e Dustin promettono di restare uniti fino alla fine.

Potrebbe interessarti anche