La guida completa agli easter egg di Stranger Things 5 Vol. 2: tutti i riferimenti nascosti che forse ti sono sfuggiti
Una guida completa a easter egg, simbolismi e citazioni nascoste in Stranger Things 5 Vol. 2, tra horror anni ’80, fantascienza e miti oscuri.
Il Volume 2 di Stranger Things 5 non si limita a chiudere la storia: la arricchisce, la stratifica e la rende ancora più densa di significati. Tra rivelazioni sci-fi, simbolismi religiosi e omaggi cinematografici, i Duffer Brothers hanno disseminato ogni episodio di easter egg pensati per i fan più attenti. Nulla è lasciato al caso: ogni dettaglio visivo, ogni dialogo e ogni scelta narrativa contribuisce ad ampliare la mitologia della serie.
La vera natura dell’Upside Down e il mistero del wormhole: gli easter eggs di Stranger Things 5
Una delle rivelazioni più importanti del Volume 2 riguarda finalmente l’Upside Down. Non è una semplice dimensione parallela, come si era ipotizzato nelle stagioni precedenti, ma un wormhole instabile che collega Hawkins a un regno oscuro chiamato Abisso. Questo dettaglio riscrive retroattivamente molti eventi della serie, compreso il fallimento dei russi nella terza stagione: le porte non potevano essere aperte ovunque, perché il punto di accesso era legato esclusivamente a Hawkins.
Il concetto di wormhole era già stato anticipato in modo sottile nelle lezioni di Mr. Clarke, che spiegava come questi passaggi fossero temporanei e pericolosi. Un classico esempio di foreshadowing, ora pienamente realizzato. L’instabilità del varco spiega anche la presenza della misteriosa "materia esotica", elemento chiave che permette alla serie di abbracciare una fantascienza più ambiziosa, con richiami visivi a film come Interstellar e The Cloverfield Paradox.
Horror, musical e simboli religiosi in Stranger Things
Tra gli easter eggs più evidenti c’è l’omaggio a Nightmare – Dal profondo della notte. I corpi dei soldati inglobati nella sostanza bianca del laboratorio nell’Upside Down non sono solo una citazione horror, ma suggeriscono che il wormhole sia stato disturbato più volte nel corso del tempo, rendendo l’Abisso sempre più instabile e letale. Il Volume 2 rafforza anche il legame con il musical The First Shadow, che aveva introdotto la Dimensione X scoperta da Henry Creel. Questa dimensione si collega ora direttamente all’Abisso, dimostrando come Stranger Things costruisca il suo universo narrativo anche al di fuori della serie TV. Vecna, nonostante il suo potere, mostra segnali di paura, soprattutto nel rapporto ambiguo con il Mind Flayer. Alcune scene richiamano esplicitamente la Stagione 2, come la nube nera liberata da Holly, eco diretta della possessione di Will.
Infine, il simbolismo del numero dodici aggiunge una potente chiave di lettura. I dodici bambini scelti da Vecna rimandano sia ai dodici discepoli che alle dodici tribù bibliche. Holly, nel ruolo di Giuda, è destinata al tradimento. Vecna si configura così come un falso Messia, un manipolatore che promette salvezza ma porta solo distruzione. Un dettaglio che eleva lo scontro finale a una vera battaglia tra bene e male.
Tutti gli altri easter eggs
Inizialmente la serie doveva essere intitolata Montauk, proprio come il nome della cittadina in cui Hopper vorrebbe trasferirsi con Joyce per diventare il capo della polizia del luogo e cominciare una nuova vita nel finale di Stranger Things 5, quando le chiede di sposarlo. "Montauk" rappresenta quindi un riferimento al progetto, realmente esistito, che ha ispirato tutta la storia.
Sulla divisa di Henry Creel, quando da bambino prende la pietra dalla valigetta nella grotta, compare il numero "1106", un probabile riferimento al 6 novembre, che rappresenta il giorno in cui Will Byers venne rapito nella prima stagione ed è una data che sentiamo spesso citare anche nella quinta stagione proprio in riferimento a quell’evento da cui tutto è iniziato.
A molti fan della serie tv inoltre non è sfuggito l’omaggio a Eddie Munson, morto nella quarta stagione di Stranger Things. Alla cerimonia di diploma, infatti, Dustin fa tutto ciò che Eddie aveva detto di voler fare se fosse riuscito a laurearsi in tempo, per poi togliersi toga e cappello mostrando la maglia dell’Hellfire Club a tutti i presenti alla cerimonia.
