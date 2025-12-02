Stranger Things 5 – Volume 2, spoiler incredibile dei fratelli Duffer: i colpi di scena stupiranno i fan I creatori di Stranger Things anticipano con un piccolo spoiler il Volume 2 della stagione finale: tensione nuovi misteri travolgeranno Hawkins e il Sottosopra.

Proprio ieri, in un articolo, vi abbiamo parlato di un ‘mistero’ che per anni ha tormentato i fan di Stranger Things e che il Volume 1, pare abbia risolto (anche se non del tutto). Dopo l’uscita dei primi quattro episodi della stagione finale (la quinta e ultima), l’attenzione è tutta rivolta al Volume 2 che arriverà in streaming su Netflix il 26 dicembre 2025. Nelle scorse ore, per la gioia dei fan, i creatori dell’amata serie fantasy, i fratelli Duffer, hanno anticipato con un piccolo SPOILER cosa ci aspetta nel secondo blocco di episodi. Un’anticipazioni ‘succulenta’ che, sicuramente, vorrete sapere. Se non volete sapere nulla, fate ATTENZIONE e fermatevi (anche se più che spoiler sono delle piccole anticipazioni, appunto).

Stranger Things 5, cosa vedremo nel Volume 2: le parole dei fratelli Duffer

Potrebbe essere una delle serie più viste dell’anno perché il gran finale della quinta e ultima stagione sta facendo scalpitare tutti. Per placare un po’ (ma proprio pochissimo) gli animi, i creatori della serie, i fratelli Duffer, hanno fornito una piccola anticipazione di ciò che vedremo nel Volume 2 di Stranger Things 5 ma, fate ATTENZIONE perché se non avete visto il Volume 1, questo per voi potrebbe essere uno SPOILER. In particolare, hanno spiegato cosa potrebbe accadere ricollegandosi agli eventi terzo e quarto episodio. In un’intervista a Variety, infatti, rivolgendosi a coloro che si interrogano su cosa accadrà a Hawkins e nel Sottosopra, hanno spiegato che il Volume 2 potrebbe essere inteso come una sorta di "nuova Russia", riferendosi all’arco narrativo di Hopper nella quarta stagione, catapultato in una prigione russa e aiutato nella fuga da Joyce.

Inoltre, hanno affermato che verrà dato più spazio ai ricordi di Vecna: "È così che chiamiamo la nostra nuova trama russa, perché ha pochissimi personaggi. Sono un po’ isolate, Max e Holly. Siamo molto contenti di come si integra con le altre trame". Max e Holly dovranno quindi pianificare insieme una fuga dalla mente di Vecna, come già anticipato nel Volume 1. Dopo la quarta stagione, si temeva per Max, ma la quinta ha chiarito che la sua mente è intrappolata nei ricordi di Vecna e non è più sola. Anche Holly è stata catturata e imprigionata in un ricordo. Come Hopper ha cercato di evadere, anche Max e Holly tenteranno la fuga nel prossimo Volume.

Cosa accadrà a Vecna?

La storia di Vecna era già stata approfondita nel prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow, dove si menzionava la grotta di Henry. Gli autori hanno spiegato: "Abbiamo sempre dovuto trovare un equilibrio su quanto avremmo inserito nello spettacolo. [Il regista] Stephen [Daldry] e [la produttrice] Sonia [Friedman] insistevano sempre per ottenere di più, e noi ci opponevamo e dicevamo: ‘Beh, dobbiamo aspettare per rivelarlo nella serie’. Vedrete, soprattutto arrivando all’episodio finale, che ci sarà una maggiore sovrapposizione con lo spettacolo teatrale". Insomma, anche dopo queste piccole anticipazioni, l’ansia di sapere come finirà cresce sempre di più e, a noi, non resta che attendere i nuovi episodi!

