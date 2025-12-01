Trova nel Magazine
Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge

Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecna: una verità inquietante che cambia per sempre la storia della serie.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

I primi quattro episodi di Stranger Things 5 (racchiusi nel cosiddetto Volume 1) e usciti su Netflix il 27 novembre 2025, hanno letteralmente mandato i fan in visibilio, tanto che cresce l’attesa per il Volume 2, in arrivo il 26 dicembre. La storia di questa serie fantasy è bella lunga e decisamente interessante ma, fin dalla prima stagione c’è una domanda (trasformatasi in una sorta di mistero) che ha tormento gli appassionati, con discussioni su forum, analisi, opinioni e tanto altro. Il ‘fatto curioso’ riguarda Will Byers… e per ora non vi diciamo altro. Se volete saperne di più, trovate tutto nei prossimi paragrafi.

Stranger Things 5, svelato il mistero su Will Byers: la risposta nel Volume 1 della stagione finale

Finalmente, sembra proprio che la quinta e ultima stagione di Stranger Things abbia dato una risposta che da nove anni attanaglia i fan della serie. Fin dalla prima stagione, in tantissimi si sono chiesti: "Perché Vecna ha scelto Will Byers come sua prima vittima?" Ebbene, il capitolo 5, Volume 1, torna al punto di partenza e offre finalmente indizi che cambiano la prospettiva sull’intera mitologia della serie. Il rapimento di Will, raccontato inizialmente come un incontro casuale con il Demogorgone, viene ora spiegato attraverso il legame psicologico tra Will e Henry Creel. Vecna definisce i bambini "vasi perfetti" e vede in Will, per la sua sensibilità e senso di inadeguatezza, la vittima ideale. La stagione suggerisce che Will non sia mai stato un bersaglio casuale, ma un ragazzo segnato sin dall’inizio, soprattutto considerando il suo legame con il Mind Flayer e il Sottosopra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il Volume 1 riporta in primo piano teorie inquietanti: la porta dei Byers potrebbe non essere stata aperta dal Demogorgone, ma da qualcuno con poteri psichici, come Undici o Vecna, suggerendo che Will sia stato scelto o forse sacrificato. Ovviamente, un quadro più chiaro sarà fornito nel il Volume 2 e, sicuramente, nel corso dell’episodio finale.

Stranger Things 5, cosa succederà nel Volume 2: le teorie

Come vi abbiamo più volte spiegato nei precedenti articoli, il Volume 2 di Stranger Things 5 uscirà il 26 dicembre 2025 e sul web già circolano diverse teorie su cosa potremmo aspettarci. Proviamo, quindi, a fare un quadro della situazione. Undici scopre che nella camera blindata dei militari c’è Otto, non Vecna, e anche Will possiede poteri derivati da Vecna. Così, chi può opporsi a Henry sale da uno a tre. Otto e Undici potrebbero ora allenare Will, che dovrà contare su di loro per fermare i demogorgoni. Nel frattempo, Holly, presente nella mente di Vecna, potrebbe aiutare Max a uscire dal coma diventando la sua versione eroica e distraendo Henry. Queste sono solo teorie, per sapere veramente cosa accadrà dobbiamo attendere il giorno di Santo Stefano!

