Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero nemico: la teoria che sta impazzando su Netflix Una nuova teoria dei fan scuote Hawkins: e se Vecna non fosse il vero villain? Ecco chi potrebbe essere il misterioso burattinaio dietro il Sottosopra.

Tutti sono in attesa del Volume 2 di Stranger Things 5 (che uscirà il 26 dicembre 2025) e intanto continuano a impazzare sul web teorie su teorie. L’ultima delle quali riguarda Vecna, o meglio, un interrogativo che lo coinvolge: e se non fosse lui il vero nemico del Sottosopra? Sembra folle, è vero, ma tantissimi fan hanno iniziato a credere a un’ipotetica possibilità per un motivo: il prequel teatrale. Ma vi spieghiamo meglio nei prossimi paragrafi.

Stranger Things 5, la pazza teoria dei fan: Vecna potrebbe non essere il vero nemico

Il 26 dicembre 2025, uscirà su Netflix il Volume 2 di Stranger Things 5 e, in questo periodo di attesa (che è sembrato un’eternità) i fan si sono dati alla pazza gioia ipotizzando tante teorie. L’ultima, che circola da ore sul web, è già molto discussa e suggerisce che Vecna potrebbe non essere il vero cattivo, ma che il Mind Flayer sia il vero antagonista della serie. I fratelli Duffer non hanno né confermato e né smentito, almeno per ora. Il prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow mostra come Henry Creel, entrando nella Dimensione X, incontrò il Mind Flayer, acquisendo poteri malvagi. Questo suggerisce che la creatura esistesse molto prima di Henry.

Non è chiaro se il Mind Flayer apparirà nella quinta stagione, dato che nei primi episodi è assente; potrebbe però prepararsi allo scontro finale, evitando battaglie minori. Se la teoria fosse corretta, resterebbe da capire chi sia più potente: Vecna o il Mind Flayer. Ma si sa, per scoprirlo, bisognerà aspettare gli ultimi episodi della stagione.

Il cambiamento estetico di Vecna nella stagione finale di Stranger Things: ecco perché è diverso

In molti, guardando gli episodi del Volume 1 della stagione finale di Stranger Things 5, hanno notato che Vecna appare diverso rispetto alla quarta, sia per ragioni narrative sia tecniche. Dopo le ferite subite nella stagione precedente, il suo aspetto doveva riflettere i danni riportati. Inoltre, il team di make-up, guidato da Barrie Gower, ha voluto rendere il personaggio "più grande". A differenza della quarta stagione, in cui l’applicazione delle protesi richiedeva fino a sette ore al giorno e ogni pezzo veniva sostituito quotidianamente, nella quinta si è fatto maggiore uso di CGI. Il corpo di Vecna è stato creato digitalmente, mentre Jamie Campbell Bower ha indossato una tuta speciale in spandex con texture digitali e un guanto meccanico sulla mano sinistra. Questo ha ridotto il tempo di trucco a circa tre ore al giorno e la rimozione a un’ora.

Quando esce il Volume 3 di Stranger Things 5

Come abbiamo già menzionato più volte, il Volume 2 della stagione finale di Stranger Things 5 uscirà il 26 dicembre su Netflix. Il Volume 3 (quello conclusivo) approderà in streaming sulla piattaforma il 1° gennaio 2026.

