Stranger Things 5, il trailer finale del Volume I è pazzesco: Hawkins in quarantena e la banda sfida Vecna nell’atto decisivo

Hawkins torna in guerra: il trailer italiano del Volume 1 anticipa il piano folle della gang per fermare Vecna e chiudere un’ultima volta i conti col Sottosopra

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’attesa sta per finire, finalmente! Qualche ora fa, Netflix ha pubblicato il trailer finale del Volume 1 di Stranger Things 5, l’attesissima prima parte dell’ultima stagione delle serie che, nel corso di quasi dieci anni è diventata un fenomeno globale. L’anteprima è stata presentata a Los Angeles durante l’evento Netflix x CicLAvia – Stranger Things 5: One Last Ride, un’esperienza immersiva in cui i fan hanno potuto percorrere un tratto di Melrose Avenue chiuso al traffico e trasformato in una Hawkins anni ’80. Tutto è pronto, quindi, per la battaglia decisiva.

Stranger Things 5: il trailer finale del Volume 1 della quinta stagione della serie

Ebbene sì, per la gioia dei fan che più fan non si può, nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato il trailer finale del Volume 1 di Stranger Things 5, l’ultimo capitolo della serie diventata fenomeno globale. L’anteprima è stata presentata a Los Angeles durante l’evento immersivo Melrose Ave: Stranger Things 5 One Last Ride, in cui i fan hanno potuto esplorare una versione anni ’80 di Hawkins. Il trailer mostra il gruppo di Hawkins pronto ad affrontare Vecna, la creatura un tempo conosciuta come Henry Creel (Jamie Campbell Bower). Nella clip, il gruppo pianifica il loro piano rischioso per affrontare Vecna, affrontando anche i mind flayer e scontri diretti con 001. Si vedono anche corse per le strade, combattimenti contro i demodog, Eleven che usa i suoi poteri e il gruppo che prepara esplosivi. Inoltre, c’è anche una scena in cui il team originale (Mike, Dustin, Lucas e Will) che si unisce in un gesto di solidarietà, pronto a sfidare l’oscurità. Il trailer termina con Steve, Dustin, Nancy e Jonathan che si dirigono verso un pericoloso e spettacolare scontro.

Cosa vedremo nell’ultima stagione di Stranger Things e quando usciranno gli episodi

La stagione conclusiva, ambientata nell’autunno del 1987, sarà rilasciata in tre parti (visibili in streaming su Netflix): il Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre, il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre e l’episodio finale il 1° gennaio 2026. Dopo quattro anni dalla scomparsa di Will e un anno e mezzo dagli eventi della quarta stagione, Hawkins è ferita dai portali aperti da Vecna e sottoposta a quarantena militare. Undici si nasconde mentre il gruppo cerca di trovare e sconfiggere Vecna, misteriosamente scomparso. La stagione includerà un flashback al 1983, che mostra nuovi dettagli su ciò che accadde a Will nel Sottosopra e confermando il ruolo centrale di Vecna sin dall’inizio.

Nel cast troviamo: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Linda Hamilton e tanti altri.

