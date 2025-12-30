Stranger Things 5: lacrime, sofferenza e 'morti' nel trailer del finale della serie L'epico finale della serie creata dai Fratelli Duffer sta per arrivare: fan con l'acquolina in bocca per il trailer diffuso sui social

Dal 1° gennaio 2026 sarà disponibile in streaming su Netflix l’attesissimo episodio finale di Stranger Things 5, ultimo capitolo dell’epica storia scritta dai Fratelli Duffer e di cui è disponibile da pochissimo il trailer. Lacrime, sofferenza, orrori indicibili e la battaglia finale con la mente dietro al caos che ha colpito Hawkins. Vi lasciamo il trailer del finale di Stranger Things 5 in calce all’articolo.

Il trailer finale di Stranger Things 5: l’ultima, epica battaglia

Il trailer si apre con Jim che, in un momento carico di emozioni, ripensa a Eleven e, attraverso una serie di flashback, ricorda tutto ciò che alla ragazza è stato portato via, come l’infanzia e l’amore dei genitori, e gli orrori che ha dovuto sopportare. L’uomo chiede alla figlia adottiva di trovare la forza per combattere "un’ultima volta". Tornati nel presente, troviamo El, Kali (Eight) e Murray, pronti a combattere Vecna una volta per tutte. La ragazza sta per entrare nella vasca di deprivazione sensoriale nel Laboratorio di Hawkins all’interno del Sottosopra, mentre Dustin e Lucas osservano l’orizzonte di quella dimensione infernale.

Vecna, nel proprio covo all’interno dell’Abisso, è in procinto di utilizzare i 12 bambini rapiti per far collidere la sua dimensione con quella della Terra per fondere i due mondi. Tra esplosioni e urla disperate, tra cui quella di Dustin, la scena sfuma in nero. Nell’ultimissima parte del trailer, prende vita il pericoloso piano delineato al termine dell’episodio 7, ovvero attendere che Abisso e Terra siano abbastanza vicini da usare la torre della radio Squawk come ponte.

Quando esce il finale di serie di Stranger Things 5 e dove vederlo in streaming

L’episodio finale di Stranger Things 5, ultimo di tutta la serie, esce alle 2.00 del mattino italiane del 1° gennaio 2026 in streaming su Netflix. Si tratterà a conti fatti di un film a sé stante, vista la durata di oltre 2 ore ufficializzata qualche giorno fa. Un appuntamento che i fan della serie attendono con ansia, sperando che tutte le domande troveranno una risposta e che Stranger Things si chiuda col finale che una serie di questo calibro merita. Vi lasciamo qui sotto il trailer del finale di Stranger Things 5.

