Stranger Things 5: le teorie più folli (e affascinanti) sul finale, tra magie, sacrifici e Dungeons & Dragons

Cosa succederà davvero nella seconda parte di Stranger Things 5? Chi sopravvivrà alla battaglia finale contro Vecna e chi, invece, dovrà dire addio a Hawkins? Con i nuovi episodi appena arrivati su Netflix e in attesa del gran finale, i fan hanno scatenato la fantasia sui social, dando vita a teorie sempre più elaborate. Tra parallelismi con Harry Potter, profezie nascoste in una partita di Dungeons & Dragons e sacrifici strappalacrime, il finale della serie dei fratelli Duffer sembra tutt’altro che scontato. Ecco le ipotesi più discusse.

Will Byers come Harry Potter: il legame con Vecna

Il parallelismo che ha fatto più rumore è quello tra Will Byers e Harry Potter. Proprio come il maghetto con Voldemort, Will ha un legame profondo e inquietante con Vecna, che diventa sempre più evidente stagione dopo stagione. In Stranger Things 5 questa connessione è centrale: Will percepisce fisicamente la presenza del nemico, viene attraversato da brividi improvvisi e sembra quasi "bloccarsi", proprio come Harry quando sente bruciare la cicatrice.

La somiglianza non si ferma qui. Voldemort aveva diviso la propria anima negli horcrux, e Harry era uno di questi. Allo stesso modo, Will sembra collegato alla mente alveare del Sottosopra: vede attraverso gli occhi dei Demogorgoni e persino di Vecna. Entrambi i villain, inoltre, condividono un passato umano oscuro – Tom Riddle e Henry Creel – segnato dalla distruzione della propria famiglia. Da qui la domanda che terrorizza i fan: Will dovrà sacrificarsi per sconfiggere Vecna o, come Harry Potter, troverà una via di salvezza?

Steve e Dustin: un sacrificio che spezza il cuore

Un’altra teoria molto discussa riguarda Steve Harrington e Dustin. Dopo il trailer della seconda parte, una frase ha acceso l’allarme: "Se muori tu, muoio anch’io". Parole che fanno pensare a un sacrificio durante lo scontro finale con il Sottosopra. I fratelli Duffer hanno confermato che ci sarà una perdita importante, senza però fare nomi, e questo ha alimentato ulteriormente le ipotesi.

Steve è da sempre uno dei personaggi più amati, mentre Dustin rappresenta il cuore emotivo del gruppo. L’idea che uno dei due – o entrambi – possa sacrificarsi per salvare Hawkins è devastante, ma perfettamente in linea con l’intensità emotiva promessa per il finale.

Dungeons & Dragons e la teoria dei numeri: tutto era già scritto?

C’è poi la teoria più "nerd", ma anche la più affascinante. Secondo alcuni fan, il finale di Stranger Things sarebbe stato anticipato già nella quarta stagione, durante una partita di Dungeons & Dragons guidata da Eddie Munson. In quella scena, Vecna viene sconfitto solo grazie alla somma dei punteggi di più giocatori. Applicando questa logica alla serie, Undici (11), Kalì (008) e Will (001) unirebbero le loro forze per arrivare al numero 20, lo stesso che nella partita decreta la vittoria contro Vecna. Una lettura che rafforza un messaggio chiave della serie: non esiste un solo eroe, ma un gioco di squadra. Quale di queste teorie si avvererà? Lo scopriremo presto.

