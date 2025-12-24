Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo accetta: lo spin-off è realtà e stravolge tutto Altro che addio, i fratelli Duffer ufficializzano lo spin-off live action: niente Hawkins, nuova epoca, e un mistero che apre il futuro della saga Netflix.

Tutti i fan, gli appassionati e gli accaniti (passateci il termine) attendono il Volume 2 (in uscita il 26 dicembre 2025) e il gran finale (1° gennaio 2026) di Stranger Things 5, la serie fantasy di successo che ha battuto tutti i record (ma di questo vi parleremo dopo). Tra attese, ansie e voglia irrefrenabile di scoprire cosa accadrà e come finirà la storia, i fratelli Duffer hanno sorpreso tutti con una grande notizia che farà felici in molti: hanno annunciato ufficialmente il nuovo progetto live-action della saga ma, ci saranno grandi cambiamenti. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa sappiamo fino ad ora.

Stranger Things, ufficiale l’arrivo dello spin-off: cosa sappiamo, trama e quando esce

L’universo di Stranger Things continuerà anche dopo la conclusione della serie principale. I fratelli Duffer hanno confermato lo sviluppo di uno spin-off live action, che sarà narrativamente molto diverso dall’opera originale. "È piuttosto diverso da Stranger Things", ha dichiarato Matt Duffer, spiegando che il progetto abbandonerà Hawkins e i personaggi storici per raccontare una storia completamente nuova. Nonostante la riservatezza, Finn Wolfhard aveva intuito in anticipo la natura dello spin-off, ipotizzando un’atmosfera simile a Twin Peaks, teoria poi smentita. Matt Duffer ha però riconosciuto l’intuizione dell’attore nel cogliere la diversità del progetto. Sul piano temporale, i Duffer hanno chiarito che la saga lascerà gli anni ’80: "Credo che con gli anni ’80 abbiamo chiuso".

Ross Duffer ha aggiunto: "Cambieremo un po’ le carte in tavola. Ma credo che ci sarà lo stile narrativo che è nel DNA di Stranger Things". Il progetto è già in fase di sviluppo e Netflix è pienamente coinvolta. "Ora tutti a Netflix lo sanno. Sono molto entusiasti. Sono davvero entusiasta del team che abbiamo messo insieme, di cui non posso parlare senza rischiare di finire nei guai, ma presto pubblicheremo maggiori informazioni. Stiamo cercando di farlo partire abbastanza velocemente. Quindi spero che accada presto." ha affermato Matt Duffer. Riguardo alla data di uscita, non si hanno ancora informazioni.

Netflix al lavoro su uno spin-off animato di Stranger Things

Ma non finisce qui, perché contemporaneamente, Netflix starebbe lavorando anche su uno spin-off animato, Stranger Things: Storie dal 1985, ambientato tra la seconda e la terza stagione della serie originale. La storia introdurrà nuove minacce senza contraddire il canone, sfruttando le conseguenze degli esperimenti del laboratorio di Hawkins e gli effetti residui del Sottosopra. Il formato sarà quasi in tempo reale, con un tono più cupo e teso, mostri inediti e un unico mistero centrale. Lo spin-off animato debutterà su Netflix nel 2026 e potrebbe rappresentare il futuro del franchise.

Stranger Thing 5 batte ogni record: ecco perché

C’è un’altra notizia pazzesca che riguarda proprio Stranger Things 5, che ha battuto ogni record. La quinta stagione, infatti, ha raggiunto 8,46 miliardi di minuti di visualizzazione nella settimana del debutto (24–30 novembre), il dato settimanale più alto mai registrato, superando il precedente primato della stessa serie con la stagione 4 (7,2 miliardi nel 2022). Il Volume 1, uscito il 26 novembre con quattro episodi, ha subito conquistato il primo posto su Netflix e rappresenta il 57% delle visualizzazioni totali, secondo Nielsen.

Il risultato è particolarmente significativo se confrontato con la stagione 4, che aveva debuttato con più episodi e beneficiato di una settimana completa di disponibilità. La strategia di Netflix di lanciare la serie durante la settimana del Thanksgiving si è rivelata efficace e proseguirà con le prossime uscite: il Volume 2 arriverà il 26 dicembre e il Volume 3, episodio finale della serie, il 1° gennaio 2026.

