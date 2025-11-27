Stranger Things 5, il Volume 1 spacca e infiamma il web, ma adesso c’è un grosso problema Il Volume 1 della stagione finale conquista ed è già un successo: Hawkins si prepara all’epilogo più intenso di sempre, ma su Netflix ci sono dei problemi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Per la gioia di milioni e milioni di fan, finalmente, oggi, giovedì 27 novembre 2025, è uscito il Volume 1 (la prima parte degli episodi) di Stranger Things 5, la quinta e ultima stagione dell’amata serie fantasy che, nel corso degli anni, ha incantato adulti e ragazzi con la sua avvincente trama. Ebbene, a distanza di qualche ora, abbiamo già le prime recensioni su Rotten Tomatoes che ne hanno determinato un iniziale punteggio. Tuttavia, c’è un piccolo problema: i troppi accessi alla piattaforma per seguire i primi episodi, hanno causato un disservizio su Netflix. Ma vediamo tutto nello specifico.

Stranger Things 5 (Volume 1), punteggio e prime recensioni su Rotten Tomatoes

Sì, è proprio così: su Netflix sono usciti i primi quattro episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things e, ovviamente, sono arrivate anche le primissime recensioni. Il Volume 1 ha ottenuto l’85% su Rotten Tomatoes, basato su 47 critiche, ed è "Certificato Fresco". La critica, infatti, afferma: "Stranger Things gioca le sue carte alla grande nella quinta stagione, consolidando il suo status di classico della cultura pop con un genere autenticamente accattivante". La maggior parte dei critici è rimasta colpita dall’inizio dell’ultima avventura a Hawkins, ma non mancano pareri negativi: diversi recensori lamentano che la prima metà della stagione ripropone elementi già visti (la parola "reset" ricorre spesso) e che alcuni momenti emotivi non risultano così toccanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanto ai punteggi precedenti, la prima stagione resta la più apprezzata (97%), seguita dalla seconda (94%), mentre terza e quarta si fermano all’89%.

Stranger Things 5: Netflix in tilt per i troppi accessi

Nonostante l’enfasi per l’uscita dei primi episodi di Stranger Things 5, c’è un piccolo problema riscontrato nelle ultime ore. Il lancio del Volume 1 ha causato un breve crash di Netflix, probabilmente dovuto all’elevato numero di accessi. Centinaia di utenti hanno segnalato sui social l’impossibilità di vedere i nuovi episodi. Il disservizio è stato risolto in pochi minuti, e l’account ufficiale di Netflix su X ha ritwittato il commento: "Stranger Things è tornata, chiudete tutti il becco". Poco prima dell’uscita, Ross Duffer aveva dichiarato su Instagram che "Netflix ha aumentato la larghezza di banda del 30% per evitare un crash", cosa che per, a quanto pare, non è bastata. In una nota ufficiale, Netflix ha spiegato che "alcuni utenti hanno riscontrato brevemente un problema di streaming sui dispositivi televisivi, ma il servizio è stato ripristinato per tutti gli account entro 5 minuti".

Tutto questo lascia presagire che la serie ha il potenziale per diventare il contenuto più visto della piattaforma. Attualmente Stranger Things è al sesto posto tra le serie più popolari con 140,7 milioni di visualizzazioni.

Potrebbe interessarti anche