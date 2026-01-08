Stranger Things 5, Netflix smentisce la teoria sull’episodio 9 e scatena l'ira dei fan: "Ho rotto tv e telecomando" I fan erano pronti a un episodio segreto, ma Netflix ha chiuso il mistero: niente 'Conformity Gate', solo teorie e speculazioni. Ecco come hanno reagito i fan.

Inutile negarlo: i fan ci hanno sperato fermamente e fino alla fine, ma Netflix ha smorzato il loro entusiasmo nelle scorse ore con una risposta secca e precisa. Stranger Things si è concluso il 1° gennaio 2026 con il gran finale e non esiste alcun episodio segreto. Da giorni, ormai, sul web impazza una teoria dei fan (una delle tante, in realtà), chiamata Conformity Gate, secondo cui gli eventi finali non sono mai accaduti realmente. La piattaforma ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte smentendo questa ipotesi: ma come hanno reagito fan e appassionati? Scopriamolo insieme.

Stranger Things, le reazioni dei fan alla risposta di Netflix sulla teoria del Conformity Gate

Dopo il gran finale di Stranger Things, i fan hanno elaborato diverse teorie, tra cui quella di un possibile episodio segreto chiamato Conformity Gate. Secondo alcuni, il salto temporale alla fine dell’episodio 8 sarebbe un’illusione creata da Vecna. Netflix ha alimentato le speculazioni con una misteriosa promozione: "Il tuo futuro è in arrivo. #WhatNext 7 gennaio 2026", collegata a una nuova campagna sulle uscite del 2026.

Molti utenti hanno reagito sui social sia alla teoria che alla risposta di Netflix sul finale. Alcuni hanno espresso la loro delusione: "Odio il fatto che ‘Conformity Gate’ non sia reale e che la possibilità che accada sia altrettanto desolante"; "Voglio che i Duffer riconsiderino il loro finale e facciano qualcosa di mai fatto prima, facciano marcia indietro e rifacciano la stagione 5, volume 2 e il finale". C’è anche chi ha aspettato davanti a uno schermo, all’orario dell’ipotetico lancio (quando Netflix è andato in crash), che uscisse questo episodio 9 ed è rimasto sconvolto dall’inesistenza di un finale diverso per la serie: "Sono furioso davanti alla tv in attesa dell’episodio 9. I miei figli stanno piangendo, mia moglie mi guarda con terrore. Ho spaccato lo schermo della tv e ho diviso in due il telecomando. I Duffer Brothers mi hanno umiliato di fronte alla mia famiglia. Le mie aspettative si sono infrante, proprio come la tv".

Altri hanno trovato spunti positivi: "#Conformitygate potrebbe essere vero anche senza un episodio extra a concluderlo e spiegarlo. Significa solo che è un finale più oscuro e insoddisfacente su cui la gente potrà teorizzare per anni a venire, lol"; "Anche senza l’apparizione dell’episodio segreto, ho adorato #comformitygate, è stato un’ancora di salvezza per il lato migliore dei social media". Alcuni, invece, hanno commentato con ironia: "Guardate un po’, ‘Conformity Gate’ non è mai successo. È come se cercaste scuse per la scrittura pigra e i buchi di trama durante tutta la stagione. Siete una banda di illusi". Altri ancora hanno difeso il finale: "È buffo quanto sia virale #ConformityFate, nonostante l’episodio 8 sia già un finale perfetto per la serie. Si ricollega alla scena iniziale della prima stagione e conclude tutto in modo impeccabile. Cercare di continuare da lì avrebbe solo peggiorato le cose". Insomma, tante reazioni, molte discordanti tra loro ma, la maggior parte, hanno in comune una cosa: un pizzico di delusione.

Netflix risponde alla teoria dei fan sull’episodio segreto

Subito dopo la messa in onda dell’ultimo episodio di Stranger Things 5, molti fan hanno espresso dubbi sulla conclusione e hanno ipotizzato la teoria del Conformity Gate, che sostiene che gli eventi mostrati nel finale non siano reali e che il vero finale verrà svelato in un nono episodio segreto previsto per mercoledì 7 gennaio. Gli account ufficiali della serie hanno smentito, affermando che "tutti gli episodi di Stranger Things sono ora disponibili in streaming". Insomma, una doccia fredda per i fan che ora, dovranno solo mettersi l’anima in pace.

