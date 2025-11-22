Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix
L'attesa sta finalmente per concludersi: l'ultima stagione di Stranger Things è alle porte. Ma a che ora escono gli episodi?
La lunghissima attesa per la stagione conclusiva di Stranger Things, la numero 5, sta per concludersi, con Netflix che ha annunciato tutti i dettagli sulla messa in onda delle puntate, con 22. Ecco tutto quello che sappiamo sull’uscita di Stranger Things 5, tra volumi, orari e data di quando esce il gran finale della serie scritta dai fratelli Duffer.
Quando e a che ora escono gli episodi di Stranger Things 5
Come ampiamente ripetuto nelle ultime settimane, la stagione 5 di Stranger Things sarà divisa in 3 "volumi", rilasciati in giorni diversi durante le prossime festività. Netflix ha annunciato che gli episodi saranno disponibili in contemporanea mondiale, anche in Italia, alle 2.00 del mattino ora locale. Il primo volume, con gli episodi 1-4, verrà distribuito il 26 novembre (da noi il 27), in occasione del Giorno del Ringraziamento. Il secondo, con gli episodi 5-7 invece, corrisponderà al Giorno di Natale, mentre da noi arriverà la notte di Santo Stefano (il 26 dicembre). L’ultimo episodio, il gran finale della serie, arriverà infine per l’Ultimo dell’anno, mentre da noi saranno le 2 del mattino dell’1 gennaio 2026. La durata di quest’ultimo sarà un vero e proprio record per la serie, con ben 2 ore di screentime.
Cosa aspettarsi dall’ultima stagione di Stranger Things
Gli showrunner Matt e Ross Duffer hanno promesso un finale epico e commovente, che chiuderà tutte le trame lasciate in sospeso a Hawkins a nel Sottosopra. La trama della stagione 5 di Stranger Things, almeno stando a quanto visto dal trailer, riprenderà tutto sommato da dove si era interrotta quella della stagione 4: il portale che conduce al Sottosopra è ormai aperto e la città di Hawkins è sul punto di essere distrutta dalle forze scatenate sulla Terra da Vecna. Undici, Mike, Bill e tutti i loro compagni dovranno affrontare l’ultima epica battaglia contro il mostruoso nemico per salvare il loro mondo. Una battaglia che, stando ad alcuni rumors e teorie, potrebbe condurre alla dolorosa dipartita di qualche amato personaggio.
