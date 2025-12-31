Stranger Things 5, quando e a che ora esce l'ultimo episodio: la fine è vicina per qualcuno Strange Things 5 sta per giungere alla sua conclusione: ecco quando esce su Netflix l'ultimo episodio e da che ora sarà disponibile in streaming

Manca pochissimo alla conclusione di una delle serie TV più amate degli ultimi anni. L’ultimo episodio di Stranger Things 5 (il capitolo 8) uscirà ufficialmente in Italia la notte di Capodanno, precisamente alle 02:00 del mattino, in streaming su Netflix. Mentre negli Stati Uniti il finale approderà su Netflix la sera del 31 dicembre, noi in Italia dovremo aspettare le prime ore del primo giorno dell’anno per scoprire come si concluderà la battaglia contro Vecna e il Sottosopra. L’episodio finale si preannuncia come un vero e proprio film intitolato "Il mondo reale" (Titolo originale: The Rightside Up) e durerà circa 2 ore e 8 minuti.

Stranger Things 5, dove siamo rimasti: un sacrificio in arrivo?

La quinta stagione di Stanger Things ci trasporta nel 1987, in una Hawkins ormai sotto assedio e divisa tra la quarantena militare e le crepe giganti che collegano il nostro mondo al Sottosopra. Dopo gli eventi dei primi 7 episodi della stagione, Will Byers è tornato al centro della narrazione. Il suo legame psichico con Vecna è diventato la chiave per localizzare il nemico, ma lo espone anche a un pericolo mortale: molti fan temono che per chiudere il portale definitivamente, il sacrificio di Will (o quello di Undici) sia inevitabile.

Mentre il gruppo cerca di organizzare l’attacco finale, l’esercito guidato dal colonnello Sullivan sta ancora dando la caccia a Undici, considerandola la causa del disastro invece che la soluzione. Abbiamo intanto scoperto che Vecna non vuole solo Hawkins ma fondere le due realtà. La battaglia si consumerà non solo nel mondo fisico, ma anche in quello mentale, dove Max, finalmente risvegliata dal coma, potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Ci sarà lo spin-off?

Nel frattempo, i fan continuano a chiedersi se lo spin-off di cui si vocifera vedrà mai la luce. Ciò che sappiamo è che i fratelli Duffer hanno un nuovo accordo quadriennale con la Paramount, il che potrebbe significare una pausa significativa prima di tornare nel mondo di Hawkins.

