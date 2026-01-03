Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stranger Things 5, il finale divide: il coming out di Will accende le polemiche (e Elon Musk attacca)

Il coming out di Will Byers nel finale di Stranger Things 5 spacca il pubblico, fa crollare i voti online e scatena il commento di Elon Musk.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il capitolo finale di Stranger Things non ha chiuso solo una delle serie più amate degli ultimi anni, ma ha anche aperto un dibattito destinato a far discutere a lungo. A catalizzare l’attenzione è stato il coming out di Will Byers nell’episodio 7 della quinta stagione, una scelta narrativa che ha diviso fan e critica. La scena, emotivamente centrale, ha generato reazioni contrastanti, trasformando il finale in un caso mediatico. Tra meme, critiche e prese di posizione politiche, la discussione è rapidamente uscita dai confini della serie.

Stranger Things 5 e il coming out di Will: crollo dei voti e reazioni online

Dopo la messa in onda dell’episodio natalizio, le principali piattaforme di rating hanno registrato un netto calo di gradimento. Come riportato anche da Variety, su IMDb l’episodio con il coming out di Will è sceso fino a un punteggio di 5,4 su 10, risultando tra i meno apprezzati della stagione, ben lontano dalla media precedente che oscillava tra l’8,6 e il 9,2. Ancora più evidente il dato di Rotten Tomatoes, dove il punteggio del pubblico si è fermato intorno al 56%, contro l’89% fatto registrare dalla quarta stagione. Sui social network la reazione è stata immediata e frammentata: parodie, meme, commenti ironici e critiche dirette alla scrittura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Molti spettatori non hanno contestato tanto il contenuto della rivelazione, quanto la sua collocazione narrativa. Inserita in una fase percepita come cruciale per l’accelerazione verso lo scontro finale con Vecna, la scena è stata vista da una parte del pubblico come una pausa forzata. Nel dibattito è intervenuto anche Elon Musk che, con un commento su X, ha sintetizzato una posizione molto diffusa: «È completamente inutile e forzato su un pubblico che vuole solo godersi un po’ di fantascienza di base».

Will Byers, un percorso già scritto: critica alla scena più che al personaggio

Una parte significativa delle critiche, però, riconosce che l’arco narrativo di Will Byers fosse chiaro da tempo. Nelle stagioni precedenti, la sua distanza dalle dinamiche sentimentali degli altri ragazzi e il suo rapporto complesso con l’identità erano stati costruiti in modo progressivo e coerente. Il problema, secondo molti fan, risiede nella gestione della scena: un monologo lungo e centrale, collocato nel pieno di una tensione narrativa già altissima. Già con l’uscita del "Volume 1", la quinta stagione era stata accusata di una scrittura meno compatta, con dialoghi ridondanti e personaggi che "si parlano addosso". In questo contesto, il coming out di Will è apparso come un rallentamento che interrompe l’escalation verso il finale.

Di segno opposto la lettura di Daniel D’Addario di Variety, secondo cui la scena «tocca una corda emotiva profonda» ed è il naturale punto di arrivo di un lungo percorso. Lo stesso Noah Schnapp ha raccontato di essersi commosso leggendo il copione: «Ero in lacrime. Il cast è stato incredibilmente di supporto, non dimenticherò mai quel giorno».

Potrebbe interessarti anche

Stranger Things 5, il Volume 1 della stagione finale svela il mistero di Will Byers

Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge

Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecn...
Stranger Things 5, è polemica per gli errori su Will dell'episodio 4

Errori in Stranger Things 5, scoppia la polemica per lo scivolone dei fratelli Duffer: cosa è successo

Alcuni attenti telespettatori hanno notato delle incongruenze nel quarto episodio di...
Stranger Things 5: le teorie più folli (e affascinanti) sul finale: da Harry Potter a Vecna e Will

Stranger Things 5: le teorie più folli (e affascinanti) sul finale, tra magie, sacrifici e Dungeons & Dragons

Dalla teoria “Will come Harry Potter” al possibile sacrificio di Steve e Dustin: ecc...
Stranger Things 5, spiegazione Volume 2: come il Sottosopra prepara al gran finale

Stranger Things 5, spiegazione Volume 2: come il Sottosopra prepara al gran finale

Stranger Things 5 - Volume 2 prepara al gran finale: tensione altissima, misteri che...
Stranger Things 5, quando e a che ora esce l'episodio finale della quinta stagione

Stranger Things 5, quando e a che ora esce l'ultimo episodio: la fine è vicina per qualcuno

Strange Things 5 sta per giungere alla sua conclusione: ecco quando esce su Netflix ...
Stranger Things Vol. 2 su Netflix

Stranger Things 5, l’atteso finale sta per arrivare: l'ultimo episodio sarà un minifilm spettacolare

Il terzo atto del capitolo finale sta per arrivare e sarà emozionante e intenso, par...
Stranger Things 5, la teoria dei fan legata a Dungeons & Dragons

Stranger Things 5, il legame tra Dungeons & Dragons e il trio di Hawkins che riapre la partita con Vecna

Secondo molti fan, la quinta stagione di Stranger Things nasconde un indizio nel gio...
Stranger Things 5, un indizio su Netflix ha scatenato i fan di Byler (Noah Schnapp interpret Will Byers)

Netflix “confessa” l’amore in Stranger Things 5 e scatena un caso clamoroso che divide i fan: che succede

Un dettaglio nascosto nelle ricerche Netflix manda in tilt i fan della serie fantasy...
Stranger Things 5, Netflix svela la durata dell'episodio finale

Stranger Things 5, Netflix annuncia la durata dell'episodio finale: l'evento che cambierà tutto

Il gran finale di Stranger Things 5 si avvicina: Netflix prepara un evento epico (da...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Noah Schnapp

Noah Schnapp
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963