Stranger Things 5, il finale divide: il coming out di Will accende le polemiche (e Elon Musk attacca) Il coming out di Will Byers nel finale di Stranger Things 5 spacca il pubblico, fa crollare i voti online e scatena il commento di Elon Musk.

Il capitolo finale di Stranger Things non ha chiuso solo una delle serie più amate degli ultimi anni, ma ha anche aperto un dibattito destinato a far discutere a lungo. A catalizzare l’attenzione è stato il coming out di Will Byers nell’episodio 7 della quinta stagione, una scelta narrativa che ha diviso fan e critica. La scena, emotivamente centrale, ha generato reazioni contrastanti, trasformando il finale in un caso mediatico. Tra meme, critiche e prese di posizione politiche, la discussione è rapidamente uscita dai confini della serie.

Stranger Things 5 e il coming out di Will: crollo dei voti e reazioni online

Dopo la messa in onda dell’episodio natalizio, le principali piattaforme di rating hanno registrato un netto calo di gradimento. Come riportato anche da Variety, su IMDb l’episodio con il coming out di Will è sceso fino a un punteggio di 5,4 su 10, risultando tra i meno apprezzati della stagione, ben lontano dalla media precedente che oscillava tra l’8,6 e il 9,2. Ancora più evidente il dato di Rotten Tomatoes, dove il punteggio del pubblico si è fermato intorno al 56%, contro l’89% fatto registrare dalla quarta stagione. Sui social network la reazione è stata immediata e frammentata: parodie, meme, commenti ironici e critiche dirette alla scrittura.

Molti spettatori non hanno contestato tanto il contenuto della rivelazione, quanto la sua collocazione narrativa. Inserita in una fase percepita come cruciale per l’accelerazione verso lo scontro finale con Vecna, la scena è stata vista da una parte del pubblico come una pausa forzata. Nel dibattito è intervenuto anche Elon Musk che, con un commento su X, ha sintetizzato una posizione molto diffusa: «È completamente inutile e forzato su un pubblico che vuole solo godersi un po’ di fantascienza di base».

Will Byers, un percorso già scritto: critica alla scena più che al personaggio

Una parte significativa delle critiche, però, riconosce che l’arco narrativo di Will Byers fosse chiaro da tempo. Nelle stagioni precedenti, la sua distanza dalle dinamiche sentimentali degli altri ragazzi e il suo rapporto complesso con l’identità erano stati costruiti in modo progressivo e coerente. Il problema, secondo molti fan, risiede nella gestione della scena: un monologo lungo e centrale, collocato nel pieno di una tensione narrativa già altissima. Già con l’uscita del "Volume 1", la quinta stagione era stata accusata di una scrittura meno compatta, con dialoghi ridondanti e personaggi che "si parlano addosso". In questo contesto, il coming out di Will è apparso come un rallentamento che interrompe l’escalation verso il finale.

Di segno opposto la lettura di Daniel D’Addario di Variety, secondo cui la scena «tocca una corda emotiva profonda» ed è il naturale punto di arrivo di un lungo percorso. Lo stesso Noah Schnapp ha raccontato di essersi commosso leggendo il copione: «Ero in lacrime. Il cast è stato incredibilmente di supporto, non dimenticherò mai quel giorno».

