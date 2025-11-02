Ora è possibile dormire nella vera casa di Stranger Things: ecco come, quando e perché Ad Atlanta alcuni fan hanno ricreato la casa dei Will, Jonathan e Joyce Bayers, dove è possibile soggiornare sul set della celebre serie tv Netflix

Dite la verità, chi non ma hai sognato di soggiornare nelle location del proprio film o serie tv preferito? Chi non vorrebbe spendere una notte a Hogwarts, oppure nella casa di Bilbo Baggins nella Contea? Beh, oggi i fan di Stranger Things possono farlo, visto che la casa dei Byers è diventata un vero e proprio B&B, prenotabile attraverso il noto portale AirBnb.

Una notte a casa Byers direttamente da Stranger Things

L’iconica casa dei Byers di Stranger Things, in cui Joyce comunicava con Will intrappolato nel Sottosopra attraverso le lucine natalizie è diventata una location di villeggiatura. Su AirBnb è possibile prenotare il proprio soggiorno (con una lista d’attesa piuttosto lunga, va detto) per vivere in prima persona la magia della famosissima serie tv di Netflix. Come si legge sul sito, gli esterni della casa sono stati effettivamente utilizzati per le riprese dello show, mentre gli interni sono stati meticolosamente ricostruiti sulla base della serie.

Il progetto è interamente gestito da fan, che per oltre un anno si sono dedicati alla costruzione della casa. La location si trova a Fayetteville, in Georgia, a soli 15-20 minuti dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e a 10 minuti dai Trilith Studios. Tutto, dai mobili vintage anni ’80 alle vecchie TV art e ai giochi da tavolo, richiama l’atmosfera unica di Hawkins. Molti i servizi inclusi nel pacchetto, tra cui:

guardare gli episodi di Stranger Things sotto la parete interattiva di luci di Natale ispirata al soggiorno dei Byers della serie

giocare ai giochi da tavolo o a Dungeons & Dragons nella stanza a castello ispirata al Sottosopra

ascoltare dischi in vinile o gioca con l’Amiga 500 nella stanza di Jonathan

guardare film classici su videocassette VHS sul televisore CRT vecchio stile e sul videoregistratore nel soggiorno

guidare biciclette BMX all’interno della proprietà

Il sogno di un fan

Lo scorso agosto, sul proprio profilo twitter Ryan Frazier, CEO di Arrived Houses, ha raccontato l’origine di questo particolare progetto. Ryan ha ricordato come il set sia stato messo un giorno all’asta e lui e il suo team si siano presentati con un’offerta cash da 400.000 $, battendo anche quella di Big Boi del duo rapper hip-hop Outkast. Attraverso la piattaforma di Arrived Houses, il progetto è stato finanziato da oltre 6.900 fan, che hanno permesso di ingaggiare un team di decoratori e ristrutturatori direttamente da Hollywood.

Lanciata su AirBnb ad Halloween, nei primi nove mesi la location ha incassato oltre 220.000 dollari, con un 99% di prenotazioni sui giorni disponibili. 772 ospiti in totale per 335 notti, con oltre 10 milioni di impressions sui vari social.

L’attesa per la stagione 5 di Stranger Things in streaming su Netflix è quasi finita

Manca davvero pochissimo all’ultima, attesissima stagione della serie. La stagione 5 di Stranger Things, disponibile in esclusiva in streaming su Netflix, arriverà in tre tronconi, il 26 novembre (4 episodi), il 26 dicembre (3 episodi) e l’1 gennaio 2026 (ultimo episodio). Inoltre, Ross Duffer, co-creatore insieme al fratello Matt del celebre show Netflix, ha svelato su Instagram i dettagli sui primi quattro episodi dell’ultima stagione, mettendo fine alle voci di episodi da due ore ciascuno. La season premiere durerà 1 ora e 8 minuti, mentre il secondo episodio si attesterà sui 54 minuti. 1 ora e 6 minuti per il terzo, mentre il quarto, che fungerà anche da mid-season finale durerà ben 1 ora e 23 minuti.

