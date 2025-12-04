Stranger Things 5, Gerry Scotti travolto da un incubo surreale: c'entra Vecna. Ecco il video virale Gerry Scotti entra a sorpresa nel mondo di Hawkins: nel nuovo video social scappa da Vecna a ritmo di un remix irresistibile delle sue iconiche esclamazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Lui è ‘lo zio d’Italia’, uno dei conduttori più amati dal grande pubblico e colui che, ogni sera, registra ascolti record con La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è sempre una garanzia e con questo format ‘rinnovato’ è riuscito a mettere in serie difficoltà Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Ma adesso vogliamo porvi una domanda che vi spiazzerà: cosa c’entra Gerry Scotti con la serie che sta battendo i record su Netflix, Stranger Things 5? "Assolutamente nulla", direte voi. Non possiamo darvi torto ma, già dalle scorse ore, circola un video curioso in cui si vede il conduttore catapultato nel mondo di Hawkins e che sfida Vecna. Scopriamo qualcosa di più.

Gerry Scotti segue l’onda di Stranger Things 5: il video virale in cui sfida Vecna

Da quando è uscito il Volume 1 il 27 novembre 2025, non solo i fan sono stati travolti dall’ondata di successo di Stranger Things 5 ma, a quanto pare, anche Gerry Scotti. Sì, avete capito bene! Mentre nella cittadina di Hawkins, Undici, Mike e il resto del gruppo si preparano allo scontro decisivo con Vecna nel gran finale della serie fantasy, una grande e inaspettata sorpresa è arrivata proprio dai social, dove sembra proprio che anche il celebre conduttore si sia unito all’entusiasmo dei fan. Scotti, sempre attento ai trend e pronto a scherzare sulla propria popolarità, è apparso in un breve video in cui sembra sul punto di cadere vittima di Vecna: le luci sfarfallano, il tetro rintocco dell’orologio risuona, e non si sa se qualcuno lo salverà. A differenza di Max, però, Gerry non invoca l’aiuto della mitica Kate Bush. Niente Running Up That Hill: il volto de La Ruota della Fortuna sceglie, invece, sé stesso. Appena si infila le cuffie, infatti, parte un remix costruito sulle sue celebri esclamazioni, mixate sulla base di What Is Love di Haddaway. Un’idea carina, vero?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stranger Things 5: ecco quanto dura l’episodio finale

Per l’immensa gioia dei fan, nelle scorse ore, è stata anche svelata la durata dell’episodio finale di Stranger Things 5. Stando a quanto riportato da Netflix, il gran finale della serie durerà due ore e cinque minuti. Negli Stati Uniti e in Canada sarà proiettato in oltre 500 cinema dal 31 dicembre alle 17:00 (Pacific Time) fino al 1° gennaio 2026, mentre in Italia sarà disponibile in streaming. I cinema parteciperanno vendendo buoni sconto per garantire un posto a sedere, tranne quelli di proprietà di Netflix, dove i fan potranno registrarsi tramite RSVP. L’elenco completo dei cinema e le istruzioni per partecipare sono disponibili su www.st5finale.com.

Potrebbe interessarti anche