Stranger Things: che spin-off vogliamo dopo il finale? Ecco quali ci piacerebbe vedere sullo schermo Stranger Things è giunto alla sua conclusione, ma il futuro non è ancora scritto: ecco quali secondo noi sarebbero gli spin-off più interessanti

Dopo quasi 10 anni si è chiusa l’avventura di Stranger Things e dei ragazzi di Hawkins, con un finale che ha fatto (e sta facendo) discutere tutta la community. I fan sono spaccati tra chi ha apprezzato la conclusione che i Fratelli Duffer hanno dato alla storia iniziata nel 2016 e tra chi, invece, ha mal digerito il finale, tacciandolo di scarsa attenzione, diversi buchi di trama e un generale buonismo nei confronti del cast principale. Ormai, però, i giochi son fatti e l’unica cosa che possiamo fare è guardare al futuro: quali sono, a fronte del finale che abbiamo ricevuto, gli spin-off più sensati (o che in generale vorremmo vedere) per Stranger Things?

Gli spin-off che vorremmo vedere dopo il finale di Stranger Things

Undici e la sua avventura in solitaria

Partiamo dall’elefante nella stanza: Undici è davvero sopravvissuta, come ipotizzato da Mike negli ultimi minuti del finale di Stranger Things? Non lo sapremo mai con certezza. Gli elementi a favore di questa tesi sono molteplici, come anche quelli contro. Ma, ipotizzando che sia davvero andata così, perché non approfondire ciò che ha fatto nel posto con le tre cascate? Molti fan sarebbero sicuramente incuriositi da un prosieguo della storia di Undici.

Il passaggio di testimone

Come a voler chiudere un cerchio, nel finale di Stranger Things Mike, Will, Dustin, Lucas e Max "passano il testimone" alla nuova generazione, con Holly che prende il posto del fratello come narratrice. Nel corso della stagione 5 della serie abbiamo potuto imparare ad apprezzare un parterre di giovanissimi personaggi, chi più e chi meno con personalità interessanti (in particolare appunto Holly e Derek). Dopo la Gang originale è giunto il momento di guardare oltre e vedere crescere una nuova generazione di piccoli avventurieri in quel di Hawkins.

Hopper a Montauk

Nella seconda parte dell’ultimo episodio viene mostrato come, bene o male, tutti i personaggi abbiano voltato pagina, alcuni addirittura lasciando Hawkins. Uno di questi è il buon Jim Hopper: lo sceriffo di Hawkins, poco prima di chiedere la mano a Joyce, annuncia di aver ricevuto una ghiotta offerta di lavoro come capo della Polizia di Montauk. Il futuro di Hop è quindi ancora ricco di avvenimenti potenzialmente molto interessanti, e una serie spin-off sulla sua nuova vita in quel di Montauk sarebbe cosa assolutamente gradita.

