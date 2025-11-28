Stranger Things 5 - Volume 1, il finale scuote Hawkins: indizi nascosti e svolte inquietanti per Eleven e Will Hawkins è di nuovo in pericolo: tra salti temporali, misteri nell’Upside Down e nuovi legami, il Volume 1 di Stranger Things 5 ha già stupito tutti i fan.

Ieri, giovedì 27 novembre 2025, su Netflix ha (finalmente) debuttato il Volume 1 (ovvero, i primi quattro episodi) di Stranger Things 5, quinta e ultima stagione dell’acclamata serie fantasy di successo. In poco tempo, la piattaforma è finita in tilt per i troppi accessi (problema risolto subito) e le prime recensioni su Rotten Tomatoes sono state molto positive. Ma come si è conclusa questa prima parte? In questo articolo vi spiegheremo il finale del Volume 1, punto per punto, quindi, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER. Di seguito, troverete tutto spiegato minuziosamente.

Stranger Things 5, il finale del Volume 1 spiegato nel dettaglio

Stranger Things 5 – Volume 1 è approdato su Netflix e noi vogliamo spiegarvi come si è concluso (SPOILER). Iniziamo dal principio ma sappiate che vi sono diversi colpi di scena e punti che meritano attenzione. La quinta stagione riprende dopo il finale della quarta, con Vecna che ha aperto quattro portali a Hawkins. La storia salta avanti di 18 mesi, ma i protagonisti hanno lo stesso obiettivo: fermare Vecna. Eleven si allena per il nuovo scontro, mentre Holly viene catturata da un Demogorgon.

El entra nell’Upside Down per salvarla, dove incontra Hopper e scopre i segreti del dottor Kay e dei militari. Anche Nancy, Jonathan, Steve e Dustin cercano Holly, ma un enorme muro ostacola il loro cammino. A Hawkins, Mike, Lucas, Will, Joyce, Robin e Murray cercano di proteggere i bambini destinati a Vecna. Durante la missione, però, Will scopre di poter replicare i poteri di Vecna, fermando e uccidendo tre Demogorgon telecineticamente. Vecna rivela di averlo rapito perché debole e manipolabile, e ora mira ad altri bambini per "rimodellare il mondo", sfruttando l’identità di Henry (Mr. Whatsit) per ingannarli.

Max, intrappolata nel mondo mentale di Vecna dopo essere stata colpita dalla sua maledizione, trova in Holly un’alleata e cerca di tornare nel mondo reale. Kali (Otto) ritorna, trattenuta dall’esercito in un laboratorio dell’Upside Down, suggerendo possibili esperimenti o legami con i metodi usati contro Eleven. Il gruppo si divide tra chi combatte direttamente e chi entra nell’Upside Down per salvare Holly, scoprendo un "muro carnoso" che circonda il laboratorio di Hawkins. Nonostante non riescano subito a trovare Holly, probabilmente saranno loro a svelare il mistero del muro e il piano di Vecna.

Stranger Things 5 – Volume 1 apre le porte al Volume 2: ecco come

Il finale del Volume 1 della quinta stagione di Stranger Things, dunque, lascia Will con nuovi poteri potenzialmente decisivi, Vecna ​​vicino a completare il suo piano, Holly intrappolata nella mente del villain, Max bloccato nel Sottosopra mentale ma più lucida che mai, Kali tornata come possibile minaccia o alleata, e Hopper e Undici soli contro un esercito decimato. Il Volume 2 (episodi 5-7), in uscita il 26 dicembre, promette una battaglia senza protezioni e potrebbe rivelare Max come chiave per salvare Holly e sabotare Vecna ​​dall’interno. L’episodio conclusivo arriverà il 1° gennaio 2026.

Con l’esercito ridotto e Hawkins più vulnerabile, i protagonisti dovranno affrontare sfide più complesse: Will utilizzerà i suoi nuovi poteri, Kali giocherà un ruolo importante, e Max cercherà di riportare Holly alla Creel House senza far scoprire a Vecna ​​che conosce la verità. Inutile dire che tutto si infittisce, la posta in gioco diventa inevitabilmente più alta e Max potrebbe essere decisiva nella liberazione di Holly nel Volume 2.

