Stranger Things 5, l’atteso finale sta per arrivare: l'ultimo episodio sarà un minifilm spettacolare
Il terzo atto del capitolo finale sta per arrivare e sarà emozionante e intenso, parola dei fratelli Duffer.
Il viaggio tra Upside Down, misteri e amicizie che ha catturato milioni di fan in tutto il mondo sta per concludersi. Stranger Things, la serie fenomeno dei fratelli Duffer, è ormai giunta al suo ultimo capitolo: la quinta stagione, e il momento della verità è alle porte.
La stagione finale è stata rilasciata su Netflix in tre parti: i primi quattro episodi disponibili dal 26 novembre 2025, gli episodi 5-7 dal 26 dicembre e l’ultimo episodio, l’epilogo dell’intera saga, sarà disponibile l’ultimo dell’anno alle 2 notte, ossia già nelle prime ore del 2026. Si tratterà di una puntata straordinariamente lunga, circa 2 ore e 5 minuti: un vero e proprio "mini-film" conclusivo, più esteso di quasi tutte le puntate viste finora.
Il capitolo 5 ha promesso di chiudere tutti i filoni narrativi principali iniziati nella prima stagione, con Vecna come grande nemico finale, più potente e oscuro che mai; l’inaspettata evoluzione di personaggi come Will Byers, e i suoi nuovi poteri; e le dinamiche di gruppo dei ragazzi — ora adulti in gran parte — messe duramente alla prova.
I produttori e il cast hanno descritto il finale come emozionante, intenso e catartico, con risoluzioni che risponderanno a molti quesiti lasciati aperti nel corso degli anni. Se siete curiosi come noi di sapere tutto, trovare i dettagli nel Video!
