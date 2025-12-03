Errori in Stranger Things 5, scoppia la polemica per lo scivolone dei fratelli Duffer: cosa è successo
Alcuni attenti telespettatori hanno notato delle incongruenze nel quarto episodio di Stranger Things 5: ci sono due errori su Will che scatenano la polemica
Un dettaglio della trama di Stranger Things 5 sta facendo discutere i fan. In particolare, i più attenti hanno notato che il flashback presente nel quarto episodio del Volume 1 della serie Netflix, che ha come protagonista Will, non coincide con un precedente racconto dello stesso ricordo della prima stagione.
Attenzione SPOILER.
Errori in Stranger Things 5: scoppia la polemica per il flashback di Will
Nel flashback della quinta stagione, Will Byers (interpretato da Noah Schnapp) e suo fratello maggiore Jonathan (Charlie Heaton) costruiscono un forte nel bosco chiamato Castle Byers, un luogo cruciale nella stagione d’esordio. Durante il flashback, i fratelli costruiscono il forte alla luce del sole, durante il giorno, il che differisce notevolmente dal ricordo degli eventi di Jonathan raccontato nella prima stagione.
Nell’episodio risalente al 2016, Jonathan parla a Will e gli dice: "Ti ricordi il giorno in cui papà se n’è andato? Siamo rimasti svegli tutta la notte a costruire il Castello di Byers, proprio come lo avevi disegnato. E ci hai messo così tanto tempo, perché eri pessimo a martellare. Mancavi sempre il chiodo." Il ragazzo ha dunque aggiunto che il tutto è avvenuto sotto una pioggia scrosciante, a causa della quale sono stati poi entrambi male per circa una settimana. Due racconti che, dunque, differiscono notevolmente e creano un buco nella trama.
Uno spettatore di Stranger Things ha inoltre notato come il comportamento allegro dei fratelli nel flashback della quinta stagione fosse in conflitto con il contesto dato da Jonathan nel suo precedente racconto. Si è infatti parlato di una giornata difficile a causa dell’addio del loro papà, motivo per il quale un utente su X ha scritto: "Non ha senso che si comportino in modo così normale, quando è letteralmente il giorno in cui il loro padre ha lasciato la casa".
La gaffe dei fratelli Duffer
Ma questo non è il primo errore che gli spettatori hanno notato nella serie di Matt e Ross Duffer. Come ha sottolineato un altro utente su X , "Si sono letteralmente dimenticati del compleanno di Will la scorsa stagione, i fan hanno dovuto ricordarglielo". In un ricordo, Will scompare a 12 anni, nell’altro ne ha 11. Tanto che perfino gli autori di Stranger Things hanno riconosciuto la gaffe: "Alcuni amici dimenticano di giocare a D&D e altri dimenticano i compleanni", ha condiviso l’account ufficiale X della writers’ room nel 2020, "Succede".
