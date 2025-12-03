Trova nel Magazine
Stranger Things 5, Netflix annuncia la durata dell'episodio finale: l'evento che cambierà tutto

Il gran finale di Stranger Things 5 si avvicina: Netflix prepara un evento epico (dalla durata pazzesca) tra segreti del passato e misteri del Sottosopra.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non si parla d’altro da quando i primi quattro episodi dell’ultima stagione sono arrivati su Netflix: Stranger Things 5 ha fatto centro non solo nei cuori dei fan m anche e soprattutto nella loro mente perché, dopo il Volume 1, tutti attendono il secondo e l’attesissimo gran finale. A tal proposito, qualche ora fa, la piattaforma streaming ha svelato la durata dell’episodio conclusivo della serie fantasy, dove tutti i misteri verranno risolti e dove ‘ tutti i nodi verranno al pettine’. Siete curiosi di sapere quanto durerà l’ultimo episodio? Vi avvertiamo, sarà un qualcosa di pazzesco! Di seguito, tutti i dettagli.

Stranger Things 5: svelata la durata dell’episodio finale

Manca poco al gran finale di Stranger Things 5 e, di recente, Netflix ha stuzzicato i fan svelando la durata dell’episodio conclusivo. Ebbene, quest’ultimo durerà due ore e cinque minuti, rispettando la promessa dei fratelli Duffer di un episodio "con durata cinematografica". Negli Stati Uniti e in Canada, sarà proiettato in oltre 500 cinema dal 31 dicembre (ore 17:00, Pacific Time) fino al 1° gennaio 2026, mentre in Italia sarà disponibile in streaming. I cinema offriranno buoni sconto invece di biglietti, mentre quelli di proprietà di Netflix richiedono la registrazione RSVP.

Quando usciranno gli ultimi episodi di Stranger Things 5?

I primi quattro episodi della quinta stagione sono già in streaming, gli episodi 5-7 arriveranno il 26 dicembre e il gran finale il 1° gennaio 2026. C’è da dire che Stranger Things è, indubbiamente, una delle serie più popolari di Netflix: prima del lancio della quinta stagione, tutte le quattro stagioni precedenti erano rientrate nella Top 10 contemporaneamente, un record incredibile per la piattaforma.

Stranger Things 5, cosa c’è dietro la data del 6 novembre e perché è importante

Ma andiamo oltre la durata dell’episodio finale di Stranger Things 5. Come è stato riferito più volte dai creatori della serie fantasy, i fratelli Duffer, la quinta stagione di Stranger Things è strettamente collegata al prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow, che racconta la storia di Henry Creel. Un dettaglio chiave emerge nel quarto episodio: la data del 6 novembre, ricorrente nella serie e di enorme importanza per la mitologia della storia. Il 6 novembre 1983 segna il rapimento di Will Byers, dando inizio agli eventi della serie e diventando lo Stranger Things Day. Ma la stessa data appare già nel 1959, quando Henry, influenzato dal Mind Flayer, perde il controllo durante uno spettacolo scolastico, segnando l’inizio della sua trasformazione nel Numero Uno.

Il 6 novembre sembra dunque un nodo temporale ricorrente in cui la presenza di Henry/Vecna si manifesta con forza, collegando eventi cruciali della sua vita e della storia del Sottosopra. La stagione 5 inizia il 3 novembre 1987, preparando un nuovo 6 novembre che potrebbe segnare il culmine dello scontro tra Undici e Vecna. Il gran finale della serie vi attende il 1° gennaio 2026, tenetevi pronti!

