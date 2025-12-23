Stranger Things 5, il Volume 2 esagera: svelata la durata degli episodi e perché il finale farà storia Gli ultimi quattro episodi di Stranger Things 5 Volume 2 saranno più lunghi del previsto: un finale da record, registi d’eccezione e un epilogo pieno di tensione

Per milioni i fan, da giorni ormai è iniziato il countdown per l’uscita degli episodi di Stranger Things 5 – Volume 2, atteso per il 26 dicembre 2025. La serie fantasy di grande successo è giunta alle ultime battute visto che poi, il gran finale che tirerà la somma di tutte le cose arriverà il 1° gennaio 2026. Nelle scorse ore, Ross Duffer, per alimentare ulteriormente l’interesse e la frenesia dei fan, ha rivelato la durata degli episodi del Volume 2 e, vi avvisiamo, che siamo rimasti tutti sorpresi. Scoprite anche voi il perché!

Stranger Things 5, ecco quanto dureranno gli episodi del Volume 2: già si sente odore di record

Nel bel bezzo i un’attesa incessante e infinita per tantissimi appassionati, Ross Duffer ha annunciato online la durata degli ultimi quattro episodi di Stranger Things, che si concluderà con la quinta stagione. Dopo l’uscita del Volume 1 a fine novembre, i nuovi episodi contenuti nel Volume 2, arriveranno il 26 dicembre, e porteranno al finale ambientato a Hawkins. Le durate saranno: La scossa (1h 08m), La fuga da Camazotz (1h 15m), Il ponte (1h 06m) e Il Mondo Reale, l’episodio più lungo della serie e per questo, potrebbe segnare un record per lo show, con 2h 08m. Il quinto episodio, vede come registi Frank Darabont, Shawn Levy e gli stessi fratelli Duffer, che hanno scritto e diretto anche l’ultimo episodio.

Stranger Things 5: la stagione più oscura e cupa di sempre

A nostro parere (e chiaramente, è solo un nostro pensiero) la stagione finale di Stranger Things è la più oscura, cupa e quasi criptica di sempre. Tanti nodi verranno presto a galla e la battaglia finale volterà al termine. Come tutti saprete, la storia, ambientata nell’autunno del 1987, mostra una Hawkins segnata dall’apertura dei portali. I protagonisti cercano di trovare e uccidere Vecna, scomparso senza lasciare indizi sui suoi piani, mentre il governo mette la città in quarantena militare e dà la caccia a Undici, costringendola a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will riaffiora una paura già conosciuta. La battaglia finale è imminente e porterà con sé un’oscurità ancora più pericolosa, che potrà essere affrontata solo con il gruppo finalmente riunito. La vicenda si interrompe con un cliffhanger legato a Will, preludio a una possibile svolta decisiva nello scontro con Vecna.

Dunque, è inevitabile che in tanti si chiedano: "Cosa succederà?", "Cosa dobbiamo aspettarci?" Be’, noi, nel minimo in cui possiamo rispondervi, possiamo solo dirvi che non mancheranno dei colpi di scena che, sicuramente, ci lasceranno increduli, sbalorditi, senza respiro. Ma per averne la certezza, non dobbiamo fare altro che attendere il 26 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Manca davvero poco, poi tutti piazzati su Netflix!

