Stranger Things 5, il legame tra Dungeons & Dragons e il trio di Hawkins che riapre la partita con Vecna

Manca ancora un po’ all’uscita del Volume 2 di Stranger Things 5, la quinta e ultima stagione della celebre saga fantasy che si prepara a stupire gli appassionati con un gran finale. Proprio su questo punto, molti fan stanno ipotizzando teorie su come il gruppo potrebbe sconfiggere Vecna e, tra queste, nelle ultime ore, ne sta circolando una su un possibile legame tra la sconfitta di Vecna e Dungeons & Dragons. Vediamo di cosa si tratta.

Stranger Things 5, la teoria dei fan legata a Dungeons & Dragons

Il Volume 2 di Stranger Things 5 uscirà il 26 dicembre ma, molti fan, stanno ipotizzando teorie su come Vecna verrà sconfitto. Nella quinta stagione della serie, Vecna continua i suoi piani nel Sottosopra, mentre Undici lo affronta. Tuttavia, i fan credono che la soluzione definitiva sia già stata anticipata nella quarta stagione grazie a Eddie Munson e alla sua passione per Dungeons & Dragons. Nel primo episodio della quarta stagione, Eddie guida l’Hellfire Club in una campagna contro Vecna, dove l’unica possibilità di vittoria è ottenere un "tiro da 20", il massimo punteggio del gioco. Seguendo questa metafora, il "tiro da 20" nella realtà della serie potrebbe essere rappresentato dalla combinazione di tre personaggi: Undici, Kali e Will. Undici possiede grandi poteri, ma da sola non basta; Kali può manipolare le menti creando illusioni; Will, connesso al Sottosopra e alla mente a sciame, può anticipare le mosse del nemico e usare i poteri di Vecna contro di lui.

Insieme, i tre formano un trio complementare: coraggio, fiducia e lavoro di squadra diventano l’ingrediente segreto per sconfiggere Vecna. Potrebbe essere questa la strada per sconfiggerlo, o forse no, non possiamo saperlo. Quindi, dobbiamo attendere solo il gran finale.

Le teorie dei fan confermate nel Volume 1 di Stranger Things 5

Come vi abbiamo già spiegato, in molti stanno ipotizzando teorie sull’ultima stagione di Stranger Things. Alcune di queste, sembrerebbero state confermate nel Volume 1. Una delle teorie dei fan riguardava la coppia Will-Robin, realizzata nella quinta stagione. Nei primi quattro episodi, Robin si avvicina a Will quando entrambi ignorano gli ordini di Joyce, e questo momento permette a Will di trovare conforto e sbloccare i suoi poteri per affrontare Vecna. La stagione mette finalmente Will al centro della storia: dopo essere stato rapito nel Sottosopra (stagione 1), aver cercato di spezzare la connessione con il Mind Flayer (stagione 2) e aver temporaneamente allentato la presa di Vecna (stagione 4), nella quinta approfondisce il legame con Vecna e il Sottosopra, scoprendo di poter usare i propri poteri vicino al mostro.

Holly Wheeler, finora marginale, diventa fondamentale nel piano di Vecna: la bambina viene intrappolata mentalmente insieme a Max, confermando che Max non è morta, ma la sua coscienza è bloccata nel Sottosopra, lasciando speranza per un suo ritorno. Infine, Kali, introdotta nella seconda stagione come esperimento numero Otto, ritorna nella quinta stagione, catturata dall’esercito nel Sottosopra. Undici e Hopper scoprono la sua prigionia, e ciò suggerisce che presto potrebbe diventare un’alleata preziosa nella battaglia finale.

