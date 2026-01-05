Netflix non dimentica Stranger Things: il trailer inaspettato del documentario sulla stagione finale
È online il trailer del dietro le quinte della stagione finale della serie creata dai Fratelli Duffer, per un ultimo addio dopo 10 anni di storia
Il viaggio a Hawkins si è concluso col (discusso) finale di stagione di Stranger Things 5, ma Netflix ha un ultimo regalo in serbo per i fan più nostalgici della serie dei Fratelli Duffer: il documentario Un’ultima avventura, di cui è da poco disponibile il trailer. Questo esclusivo dietro le quinte mostrerà il processo creativo alle spalle di Stranger Things 5, ma anche tutti i dubbi di Matt e Ross Duffer, oltre a un commovente addio al cast. Ecco tutto ciò che sappiamo. In calce vi lasciamo ovviamente il trailer del documentario.
Un’ultima avventura, il documentario di Stranger Things: ecco il trailer
Diretto da Martina Radwan, il documentario Stranger Things: Un’ultima avventura arriverà su Netflix il prossimo 12 gennaio, offrendo uno sguardo intimo e senza filtri su quella che è, a conti fatti, la fine di un’era. Nel trailer si può già assaggiare uno dei momenti più toccati della produzione, ovvero quando Matt e Ross Duffer hanno dovuto scrivere le ultime battute dei vari personaggi.
Il punto focale della questione, comunque, rimane l’incertezza riguardo uno dei personaggi più noti della serie, ovvero Undici. "C’è stato un lungo dibattito sul destino di Undici" rivela Matt Duffer nel trailer. "Dio, non so come gestire questa cosa. Lo farà davvero?". A questo si uniscono le immagini di una Millie Bobby Brown visibilmente commossa e che sussurra: "Non sono pronta a lasciarla andare".
Di cosa parla il documentario Un’ultima avventura?
Martina Radwan ha lavorato gomito a gomito per un intero anno con il cast e la troupe, documentando ogni singolo aspetto. Non solo il processo creativo dei Duffer, ma anche il legame emotivo che si è creato con e tra gli attori. Il documentario Un’ultima avventura, un progetto MakeMake Production prodotto da Angus Wall, Terry Leonard e Kent Kubena, mostrerà:
- Interviste esclusive, riprese inedite dietro le quinte e il racconto della trasformazione degli attori da bambini a icone globali
- La sfida di chiudere le trame aperte e l’evoluzione degli effetti visivi per lo scontro finale con Vecna
Si tratta di un epilogo "necessario" per tutti coloro che non sono ancora pronti a staccarsi definitivamente dalla Banda di Hawkins. In esso scopriremo i retroscena della regia di Frank Darabont e Shawn Levy, e vedremo come il cast (da Finn Wolfhard a Sadie Sink e Noah Schnapp) ha affrontato addio. Qui sotto vi lasciamo il trailer del documentario.
