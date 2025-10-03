Eleonora Daniele, gelo su Garlasco con l'avvocato di Sempio: "Non dica queste cose, mi dissocio" La conduttrice di Storie Italiane è stata costretta a prendere le distanze dalle parole di Massimo Lovati sui presunti ‘esorcismi’ di don Gregorio Vitali

Eleonora Daniele prende le distanze da Massimo Lovati. Nella puntata di oggi venerdì 3 ottobre 2025 di Storie Italiane si è ovviamente tornati a parlare del delitto di Garlasco e, nel corso del ‘blocco’ dedicato all’omicidio di Chiara Poggi, la conduttrice del talk show di Rai 1 è stata costretta (giustamente) a dissociarsi dalle parole dell’avvocati di Andrea Sempio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Garlasco in tv: Massimo Lovati e la dichiarazione choc su don Gregorio Vitali

Se ieri Massimo Lovati ha suscitato reazioni contrastanti in seguito alle sue dichiarazioni sull’ipotesi di corruzione dell’ex pm Mario Venditti, oggi venerdì 3 ottobre 2025 l’avvocato difensore di Andrea Sempio è tornato a fare discutere per motivi ben diversi. A Storie Italiane, come di consueto, è stato dedicato ampio spazio al delitto di Garlasco e agli ultimi aggiornamenti delle indagini sul caso Poggi. Nel corso della puntata condotta da Eleonora Daniele (al timone del programma dal 2013) si è tornati a parlare anche dell’ormai famosa pista che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola e quindi a uno dei suoi personaggi chiave: don Gregorio Vitali, ricattato in passato dall’ex latitante Flavius Savu, proprio recentemente fermato a Zurigo. Parlando dell’ex rettore del santuario mariano, Massimo Lovati ha svelato un retroscena – per usare un eufemismo – improbabile sulle ‘imprese’ di Vitali: "È vero, guariva la gente… Guariva pure le malattie delle ragazze anoressiche".

Lo sfogo di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Eleonora Daniele è stata così costretta a intervenire per mettere un freno alla discussione a tinte fantasiose (e pericolose) a Storie Italiane. "Ragazzi, vi prego, su queste cose vi prego… Queste sono cose serie. Vi prego di non dire queste cose. Facciamo parlare i medici. Nessuno guarisce niente". La conduttrice ha poi ovviamente preso le distanze da quanto detto da Lovati su questi presunti esorcismi: "Non dica queste cose dalle quali io mi devo assolutamente dissociare in tutto e per tutto". L’avvocato di Andrea Sempio ha ritrattato, ma non del tutto ("Ma io sono d’accordo con lei, ma ciò non toglie che Don Gregorio faceva gli esorcismi per cacciare il male da queste ragazze"), costringendo nuovamente Eleonora Daniele a sottolineare con chiarezza la gravità delle dichiarazioni in diretta su Rai 1 insieme a un’ospite in studio: "L’anoressia non c’entra niente con il male (…) L’anoressia è un disagio psicologico importantissimo che non si cura certo con l’esorcismo, ma con un percorso psicologico di grande consapevolezza. Sono persone che hanno un disagio psicologico profondo che viene da lontano e non si cura con gli esorcismi".

