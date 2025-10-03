Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Eleonora Daniele, gelo su Garlasco con l'avvocato di Sempio: "Non dica queste cose, mi dissocio"

La conduttrice di Storie Italiane è stata costretta a prendere le distanze dalle parole di Massimo Lovati sui presunti ‘esorcismi’ di don Gregorio Vitali

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Eleonora Daniele prende le distanze da Massimo Lovati. Nella puntata di oggi venerdì 3 ottobre 2025 di Storie Italiane si è ovviamente tornati a parlare del delitto di Garlasco e, nel corso del ‘blocco’ dedicato all’omicidio di Chiara Poggi, la conduttrice del talk show di Rai 1 è stata costretta (giustamente) a dissociarsi dalle parole dell’avvocati di Andrea Sempio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Garlasco in tv: Massimo Lovati e la dichiarazione choc su don Gregorio Vitali

Se ieri Massimo Lovati ha suscitato reazioni contrastanti in seguito alle sue dichiarazioni sull’ipotesi di corruzione dell’ex pm Mario Venditti, oggi venerdì 3 ottobre 2025 l’avvocato difensore di Andrea Sempio è tornato a fare discutere per motivi ben diversi. A Storie Italiane, come di consueto, è stato dedicato ampio spazio al delitto di Garlasco e agli ultimi aggiornamenti delle indagini sul caso Poggi. Nel corso della puntata condotta da Eleonora Daniele (al timone del programma dal 2013) si è tornati a parlare anche dell’ormai famosa pista che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola e quindi a uno dei suoi personaggi chiave: don Gregorio Vitali, ricattato in passato dall’ex latitante Flavius Savu, proprio recentemente fermato a Zurigo. Parlando dell’ex rettore del santuario mariano, Massimo Lovati ha svelato un retroscena – per usare un eufemismo – improbabile sulle ‘imprese’ di Vitali: "È vero, guariva la gente… Guariva pure le malattie delle ragazze anoressiche".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Eleonora Daniele è stata così costretta a intervenire per mettere un freno alla discussione a tinte fantasiose (e pericolose) a Storie Italiane. "Ragazzi, vi prego, su queste cose vi prego… Queste sono cose serie. Vi prego di non dire queste cose. Facciamo parlare i medici. Nessuno guarisce niente". La conduttrice ha poi ovviamente preso le distanze da quanto detto da Lovati su questi presunti esorcismi: "Non dica queste cose dalle quali io mi devo assolutamente dissociare in tutto e per tutto". L’avvocato di Andrea Sempio ha ritrattato, ma non del tutto ("Ma io sono d’accordo con lei, ma ciò non toglie che Don Gregorio faceva gli esorcismi per cacciare il male da queste ragazze"), costringendo nuovamente Eleonora Daniele a sottolineare con chiarezza la gravità delle dichiarazioni in diretta su Rai 1 insieme a un’ospite in studio: "L’anoressia non c’entra niente con il male (…) L’anoressia è un disagio psicologico importantissimo che non si cura certo con l’esorcismo, ma con un percorso psicologico di grande consapevolezza. Sono persone che hanno un disagio psicologico profondo che viene da lontano e non si cura con gli esorcismi".

Potrebbe interessarti anche

Garlasco, avvocato Massimo Lovati e Chiara Poggi

Garlasco in Tv, l’avvocato Lovati svela l'ipotesi choc sulla massoneria bianca. E tuona: "A ognuno il suo lavoro"

L’avvocato Lovati, difensore di Sempio, svela a Ignoto X la sua ipotesi choc: dietro...
Chiara Poggi

Garlasco, arrestato il latitante Flavius Savu: collegò l’omicidio di Chiara Poggi al santuario della Bozzola

Condannato per estorsione aggravata ai danni di alcuni religiosi su video di presunt...
Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose

Garlasco in Tv, nuovi scoop: l’audio segreto di Savu sconvolge Giletti. Poi parla il padre delle gemelle Cappa

Il conduttore de Lo Stato delle Cose ha commentato amaramente l’intervista mancata a...
Delitto Garlasco, il Dna femminile vicino al corpo di Chiara Poggi. Social scioccati: "Fine della fiducia"

Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa. Cosa succede

Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose ...
Chiara Poggi - Massimo Lovati

Delitto di Garlasco, le "ricerche ossessive" di Chiara Poggi: la nuova testimonianza sul Santuario e la bordata di Lovati

Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio si è detto nuovamente...
Chiara Poggi

Garlasco, il latitante pronto a collaborare sul caso Poggi: il mistero della Bozzola e l’udienza slittata. Le ultime news in tv

Arrestato ieri, Flavius Savu non si opporrà all’estradizione in Italia e collaborerà...
Massimo Giletti

Garlasco, Giletti irrompe nell’inchiesta: “Quel giornalista era io”, la rivelazione sull’arresto del latitante Savu

Il conduttore de Lo Stato delle Cose sostiene che avrebbe dovuto intervistare il Fla...
Massimo Lovati - Antonio De Rensis

Garlasco, la confessione choc di Lovati e la previsione inquietante di De Rensis: le ultime news dalla Tv

L’avvocato di Andrea Sempio ha raccontato di essere in possesso della consulenza di ...
Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Omicidio di Chiara premeditato. Ecco perché"

Delitto Garlasco, l'avvocato di Sempio: "L'omicidio di Chiara premeditato. Ecco perché". E spiega: "Il Fruttolo un dono"

Nell'intervista di Tosatto a Lovati vengono affrontate tutte le piste che escludono ...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Angela Taccia

Angela Taccia
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Andrea Sempio

Andrea Sempio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963