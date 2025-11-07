Trova nel Magazine
Eleonora Daniele sbotta in diretta contro l’ospite: “C’è un limite a tutto”, cosa è successo a Storie Italiane

Il dibattito su un'aggressione a Roma apre un confronto teso, tra sovrapposizioni, polemiche e un intervento deciso della conduttrice, che perde la pazienza.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

A Storie Italiane la tensione è salita alle stelle durante la puntata dedicata al caso del ragazzo di 17 anni accoltellato a Roma. In collegamento c’era la madre della vittima, Patrizia, che ha raccontato con voce rotta il dramma di questi giorni, tra la paura e la rabbia per una giustizia che, secondo lei, tarda ad arrivare. Un confronto che doveva essere di riflessione si è trasformato presto in una discussione accesa, con la conduttrice Eleonora Daniele costretta più volte a interrompere gli ospiti.

La testimonianza della madre della vittima e la vicinanza di Eleonora Daniele

Patrizia ha spiegato che l’aggressore del figlio è ancora libero: "Il ragazzo che ha aggredito mio figlio è ancora libero, i genitori non ci hanno né telefonato né scritto una lettera di scuse, la loro vita va avanti come se niente fosse". Ha poi aggiunto: "Intanto io e mio figlio andiamo da uno psicologo perché abbiamo paura, e continuiamo ad andare in ospedale". Parole che hanno scosso lo studio e portato Eleonora Daniele a commentare: "È tutto sconvolgente, ma questo mi sconvolge ancora di più".

L’intervento criticato di Imma Battaglia a Storie Italiane

In studio, Imma Battaglia ha provato a spostare la discussione sui tempi della giustizia: "Ma si conoscevano questi due ragazzi? Sì? Ok, siamo costernati che lui sia ancora in giro a fare il bullo, ma qui ci sono avvocati e persone competenti, il problema è la non flagranza di reato in Italia. Ma questo ragazzo andrà in galera sicuramente". La conduttrice ha ribattuto immediatamente: "Questo però non lo sappiamo mica". A quel punto la discussione è diventata caotica, con più voci che si sovrapponevano. Daniele, esasperata, ha chiesto: "Non vi parlate sopra, vi prego!".

Un clima di tensione crescente in studio e la reazione della conduttrice

Nel corso del dibattito è stata avanzata anche l’ipotesi che l’aggressore potesse essere, in parte, una vittima di un contesto familiare sbagliato, da parte della Battaglia. Patrizia ha reagito con forza: "Io credo che delle scuse verso il ragazzo e la famiglia non possano andare a giustificarli, credo sia l’abc dell’umanità". Daniele ha concordato: "D’accordissimo". Ma Battaglia ha insistito: "A volte una famiglia può rimanere attonita, o non sapere cosa fare". Da un altro ospite si è sentito gridare: "Ma son passati dei giorni!". Di fronte all’affermazione di Battaglia secondo cui la madre avrebbe dovuto cercare un confronto con l’altra famiglia, Eleonora Daniele ha perso la pazienza: "Forse non avete capito che il figlio non ci vuole tornare a scuola perché ha paura, ma di che cosa state parlando? Qui non si sta parlando solo di bullismo, ma di un ragazzo che è vivo per miracolo perché è stato accoltellato, parliamo di un atto delinquenziale. Non è che uno va due giorni dopo la scuole come se non fosse successo niente, ho capito cosa prevede la legge, ma c’è un limite a tutto, e c’è una logica che ogni tanto andrebbe applicata! Patrizia oggi ha un’altra paura, siccome questo ragazzo è libero di agire, chi rassicura Patrizia e suo figlio che questo ragazza non vada a finire il lavoro che aveva iniziato?". Poi ha aggiunto, con tono deciso: "Però ora non parliamo dei carnefici, parliamo delle vittime, perché sennò sembra che uno ti possa dare una coltellata e finisce là". A quel punto si è creato molto trambusto in studio, Daniele ha alzato la voce, richiamando tutti al rispetto per la madre collegata in diretta. "Fatela parlare un attimo ragazzi, non potete aggredire le persone che stanno parlando!". Un momento forte, che però resterà impresso nel pubblico per l’intensità emotiva e la forza con cui la Daniele ha difeso la sua ospite, dimostrando cura per l’ordine in studio e il rispetto per gli intervistati.

Il finale acceso tra Eleonora Daniele e Imma Battaglia

Quando Patrizia ha spiegato che "Questi genitori non sono neanche pronti ad assumersi la responsabilità di ciò che loro e il figlio hanno fatto", la Battaglia ha ribattuto con toni bruschi. La conduttrice, visibilmente irritata, si è alzata e si è rivolta direttamente a lei: "Ma tu hai capito la situazione in cui si trova questa madre? Secondo te, se queste persone hanno tranquillamente riportato a scuola il figlio come se non fosse successo niente, sono in grado di capire e accettare che Patrizia vada da loro?". Solo dopo diversi minuti, la calma è tornata in studio, ristabilendo l’ordine iniziale sotto la guida attenta della conduttrice. Intanto Storie italiane prosegue a gonfie vele, con picchi di share che superano il 20%, dimostrando che, spesso, l’umanità e il giornalismo possono andare di pari passo, mostrando empatia quando serve.

