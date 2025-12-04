Garlasco in TV, l'avvocato Cataliotti contro l'esame del DNA: "Risultati fuorvianti", poi lo scontro con l'inviata Gli avvocati di Sempio contestano duramente l’esame del DNA, poi Cataliotti si scontra in diretta a Storie Italiane con l’inviata Olga Mascolo, aumentando la tensione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un dibattito acceso, un clima teso sin dai primi minuti e una serie di dichiarazioni che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Nella puntata di oggi di Storie Italiane si è tornati sul caso Garlasco, con un collegamento che ha messo l’una di fronte all’altro l’inviata Olga Mascolo e gli avvocati di Sempio, chiamati a commentare il risultato dell’esame genetico che ha riaperto la discussione sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Le reazioni della difesa Sempio, i commenti degli avvocati Taccia e Cataliotti

Quando Eleonora Daniele ha passato la linea al collegamento con Olga Mascolo, gli avvocati Cataliotti e Taccia non hanno perso tempo nel chiarire la loro posizione. Cataliotti ha dichiarato: "Non ci sono due esami che diano lo stesso risultato, può trattarsi di risultati falsi, fuorvianti, e sbagliati. Ma su questi risultati si è innestata la statistica, che dal nostro punto di vista vale 0.0". Ha insistito sul fatto che, secondo i loro consulenti, non sia possibile stabilire un contatto diretto né collocare temporalmente la traccia, definendo l’intera analisi come qualcosa che "Non serve a nessuno". Ha poi citato le parole della stessa Albani dicendo: "Non si possono tecnicamente neanche definire repliche, può essere un artefatto". Taccia ha confermato la linea difensiva, affermando che i risultati non sono databili e che non si può stabilire se si tratti di una traccia da contatto. Una posizione che in studio ha subito acceso gli animi, con commenti contrari e una crescente irritazione per quella che è stata percepita come una lettura eccessivamente riduttiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Garlasco: le critiche degli avvocati di Sempio all’esame del DNA sotto le unghie

Cataliotti ha proseguito criticando l’impianto stesso della perizia, paragonandola a un sondaggio elettorale: " Lo dico davanti a tutti in diretta, così difficilmente potrò essere tagliato: vale tanto quanto un sondaggio prima delle elezioni, rispetto al sondaggio delle elezioni. Questa perizia è un palazzo che manca delle sue fondamenta". poi il legale ha sostenuto che manchino i presupposti per considerarla una prova solida. Ha aggiunto che il fatto che Stasi non risulti sulle unghie non significherebbe nulla, ricordando che l’aplotipo sarebbe comunque misto. Ha poi fatto un invito: "E poi finiamola con questi discorsi delle unghie, tra destra sinistra e tutto il resto, perché è una cretinata, non fosse altro che perché le unghie vengono tagliate tutte con le stesse forbici", con alcuni ospiti che hanno definito le sue parole come una vera arrampicata sugli specchi, mentre altri lo hanno accusato di piegare l’interpretazione della perizia alle esigenze difensive.

intanto L’avvocata Taccia rispondeva ad altre domande: "Io non vedo questa perizia neanche così contro di noi, parla del nulla praticamente, non abbiamo ottenuto nulla di nuovo, magari non ci resta che attendere le indagini tradizionali, Lovati era preoccupato nei mesi scorsi? Eh, perché l’avvocato Lovati negli ultimi tempi non mi ascoltava più, io ho sempre lavorato su questa linea difensiva, che poi Cataliotti ha sposato pienamente. Se è stato revocato per questo dovete chiederlo ad Andrea Sempio, non l’ho revocato io ma il cliente".

Storie italiane: lo scontro tra l’avvocato Cataliotti e l’inviata Olga Mascolo

Il momento più teso è arrivato quando l’inviata ha chiesto chiaramente se, secondo loro, la traccia di DNA potesse avere un peso reale nel collocare Sempio sulla scena. Cataliotti ha risposto: "Facciamo così, ribaltiamo i ruoli, visto che siamo in diretta e possiamo fare tutti questi giochetti: Questa perizia rivela che Andrea Sempio era lì quel giorno e ha lasciato questa traccia?", l’inviata di Storie Italiane Olga Mascolo si lamenta: "Ma non può dirlo, non si può chiedere questo ad una perizia sul DNA, non ce lo dirà mai". Cataliotti: "Cara mia dottoressa Mascolo, del DNA che viene depositato, quello può essere significativo del momento che lo ha portato a depositarsi, l’esiguità di questo reperto è però significativa ai fini del tempo e delle modalità di deposito". Olga Mascolo: "Le faccio allora questa provocazione: se fosse stato tanto il DNA recuperato, lei avrebbe detto comunque che non si sarete potuto collocare sulla scena del delitto". L’avvocato ha reagito duramente dicendo: "Non sono un cretino e dico le cose per come stanno, non giochi con le ipotesi su ciò che avrei detto".

Il commento sulle foto delle ore successive all’omicidio

Poi i toni si sono ammorbiditi quando in collegamento con L’avvocata Taccia, Eleonora Daniele ha chiesto un commento circa le foto emerse di Stasi che lo collocherebbero tra le persone ferme in strada per capirne di più, quando si apprese dell’omicidio di Chiara. A riguardo Taccia ha specificato: "Guardi, Andrea era quasi contento quando sono venute fuori le foto, perché ha detto: sta veramente uscendo di tutto, finalmente escono delle foto che attestano quello che ho detto’, per noi non è una notizia, ma se le dobbiamo attenzionare diciamo ‘Viva le foto, e speriamo che ci siano delle foto anche della sua mattinata a Vigevano, non si sa mai!"

Potrebbe interessarti anche