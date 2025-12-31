Eleonora Daniele commossa in diretta su Rai 1, la confessione all'ospite in collegamento: "Mi sei entrata nel cuore"
Quando il racconto televisivo tocca il cuore della conduttrice: il momento di profonda umanità tra Eleonora Daniele e la sua ospite durante Storie Italiane.
Nel corso di una della puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha scelto di tornare su un caso già affrontato in precedenza, quello dei neonati presumibilmente rapiti e venduti negli anni Duemila. Un tema delicato, complesso, che nel tempo ha lasciato ferite aperte e domande senza risposta. Questa volta, però, al centro del racconto c’è una dei diretti interessati. La conduttrice ha intervistato Carla, una di quelle bambine che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata venduta da piccola. Il confronto tra le due donne si è trasformato in un momento di forte vicinanza emotiva. Ecco cosa è successo.
Il dialogo tra Eleonora Daniele e l’intervistata a Storie Italiane
Nel corso dell’intervista, Eleonora Daniele ha posto a Carla una domanda diretta: "Bene, Carla, dunque adesso come affronterai l’anno che arriva e che cosa speri profondamente?". La risposta di Carla è lucida: "Lo affronterò con la speranza di riuscire a mettere ogni tassello al proprio posto, quindi questa è la mia speranza ed è l’augurio che mi faccio. E per il resto mi affido a voi, lo dico proprio sinceramente, e vi ringrazio del lavoro che fate perché siete gli unici che mi avete dato ascolto fino ad ora".
La reazione commossa di Eleonora Daniele
Le parole di Carla colpiscono profondamente la conduttrice, che appare visibilmente commossa. Eleonora Daniele risponde con un intervento sentito: "Carla, io continuerò a farlo insieme alla nostra Roberta [l’inviata del programma N.B.], insieme ai nostri autori, veramente mi auguro che si possa arrivare in profondità a questo caso, a questo sistema e che se fosse tutto vero quello che noi abbiamo in qualche maniera ricostruito, io mi auguro che chi ha fatto queste cose possa pagare il conto con la giustizia, almeno la giustizia terrena, poi la giustizia divina… Ci penserebbe il Signore, però davvero mi sei entrata nel cuore". Il dialogo si conclude con un intervento di Carla che racchiude tutta la sua fragilità: "Grazie, grazie a voi, ma a prescindere da quella che è la giustizia terrena o divina, io spero di trovare quella serenità, quell’abbraccio che mi è mancato sin dalla nascita, poi il resto non mi interessa, va bene così insomma, perché una cosa per me importante è che al di là del fatto che sono stata strappata in maniera così violenta alla donna che mi ha partorita, comunque io sono stata una bambina amata e quindi questo toglie tutto quello che può essere un sottofondo di rancore, di rivalsa nei confronti di chi ha approfittato di questa situazione".
