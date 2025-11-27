Trova nel Magazine
“Bambini rom felici, giocano con i topi”, lite furiosa su Rai 1: Eleonora Daniele reagisce così

Una puntata movimentata, segnata da un confronto sempre più teso che ha costretto la conduttrice di Storie italiane a richiamare gli ospiti più volte per mantenere l'ordine.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La puntata odierna di Storie Italiane si è aperta con un clima che sembrava gestibile, ma è bastato davvero poco perché la discussione prendesse una piega inaspettata, trasformandosi in una serie di scambi sempre più accesi e difficili da contenere. Il tema dei ragazzi tenuti nei boschi che ha sorpreso l’opinione pubblica in questi giorni, già delicato di suo, ha finito per scaldare gli animi in collegamento e in studio, rendendo complicato anche solo seguire il filo del discorso.

Storie italiane: il confronto iniziale tra Mendolicchio e Marziale

A far salire immediatamente la tensione è stato il collegamento con il Professor Mendolicchio e Antonio Marziale. Mentre il professore stava esponendo la propria riflessione, Marziale è intervenuto per puntualizzare alcuni aspetti, ma l’interruzione ha irritato il professore: "Preferirei non essere interrotto, così come ho ascoltato lei, vorrei poter esercitare il mio diritto di riflessione ed essere ascoltato anche io". La conduttrice Eleonora Daniele ha tentato di riportare ordine, invitando tutti al rispetto dei tempi: "No Marziale dai, facciamo parlare tutti".

Quando il dibattito si è spostato in studio, il clima si è rapidamente aggravato. Gli ospiti hanno iniziato a parlarsi addosso, sovrapponendo toni e argomenti, tanto che la conduttrice è intervenuta con un primo richiamo: "Però perdonatemi, non possiamo fare così!". Nel tentativo di stabilire un ordine minimo, la Daniele ha dato la parola a Massimo Lugli, ma proprio lì la discussione è esplosa del tutto.

Le frasi scomode di Lugli e le proteste di Eleonora Daniele in diretta TV

Lugli ha espresso un punto di vista che ha subito generato indignazione in studio: "I bambini dei campi Rom sono felici, giocano con i topi, li mandano a rubare, scorrazzano nei campi, sono felici". Mirella Serri è intervenuta immediatamente, contestando con decisione: "Ma chi l’ha detto? Ma l’hai deciso tu che sono felici? Ma chi te l’ha detto?". La risposta di Lugli è stata un’esplosione di frustrazione: "E p***a m***ria, ma potrò parlare un attimo, Mirella?". A quel punto la conduttrice è dovuta tornare a richiamarlo, questa volta con maggiore fermezza: "Però, Massimo, datti una calmata, non serve che urli. Ho capito, però parla, ma senza urlare, guarda, perché chi urla non ci piace". Nonostante gli sforzi, il clima non è migliorato. Il confronto tra Mirella Serri e un’altra ospite ha rapidamente raggiunto toni elevati, con nuove sovrapposizioni che hanno costretto Eleonora Daniele a ribadire: "Scusate, non parlatevi sopra!".

Anche quando il dibattito si è spostato su un intervento di Andrea Catizone, la confusione non si è placata. Mentre gli interventi si sovrapponevano, Antonio Marziale in collegamento ha iniziato a mostrare irritazione per l’impossibilità di parlare nonostante avesse il dito alzato per chiedere la parola. Alla fine, con gli ospiti ormai immersi in un vortice di botta e risposta continuo, la conduttrice è dovuta intervenire con un ultimo, netto richiamo: "Però signori adesso basta, non fate così perché non si capisce niente". Un tentativoconclusivo di mettere fine all’acceso confronto.

Programmi

