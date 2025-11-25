Garlasco, i retroscena dell'incontro inedito tra Marchetto e Cassese: "Non mi ha risposto", Eleonora Daniele senza parole Un racconto che riapre interrogativi rimasti sospesi e che aggiunge tensione tra due fronti opposti sulle indagini del caso Garlasco, in diretta a Storie Italiane.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nella puntata di oggi di Storie Italiane il clima si è scaldanto parlando del caso Garlasco, perché il collegamento con Marchetto ha riportato in superficie un intreccio di domande, che continuano a rendere il caso Garlasco un terreno delicato. Senza anticipare troppo, ciò che ha colpito è stato soprattutto il modo in cui un episodio apparentemente ordinario abbia finito per riaccendere un discorso che sembrava essersi arrestato.

Caso Garlasco: un episodio nato quasi per caso con Marchetto

Marchetto ha raccontato di essersi ritrovato in piazza a Garlasco in un momento fortuito. Il punto centrale è stato il momento in cui, entrando nel bar dove va di solito, gli è stato indicato che al tavolo erano seduti Cassese e Pennini, una presenza che non poteva passare inosservata. Dopo un caffè e uno sguardo fugace, i due si sono spostati all’esterno, e proprio lì Marchetto ha deciso di rivolgersi a Cassese con una domanda che da tempo aleggia attorno alla vicenda. La domanda e riguardava la seconda perquisizione a casa di Stasi, quella effettuata quandoAlberto Stasi era già indagato. Marchetto ha spiegato di aver chiesto perché, pur avendo un decreto di perquisizione, non fosse stato controllato anche il capannone del padre di Stasi, Nicola. Una questione semplice solo in apparenza, perché tocca un punto che da anni alimenta dubbi e perplessità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Storie Italiane: le indiscrezioni sula risposta che non è mai arrivata

Il momento più delicato è emerso quando Eleonora Daniele ha chiesto cosa Cassese avesse risposto. A quel punto, il collegamento si è fatto ancora più intenso. Marchetto ha riportato testualmente che Cassese gli avrebbe detto: "Non le rispondo". In studio, a quel punto, è stato ricordato che anche nella diretta della sera precedente, sempre secondo Marchetto, non sarebbe arrivata una replica su quello che lui ha definito "questi quattro verbali falsi". Quindi De Rensis ha citato l’interrogatorio a Sempio, raccontando come Sempio si sarebbe allontanato più volte per poi rientrare solo quando richiamato, e anche se quel caso non si è fatta molta chiarezza.

La discussione accesa in studio

Con il susseguirsi degli interventi, la situazione in studio ha rischiato di sfuggire di mano. Le voci si sono sovrapposte e il ritmo è diventato caotico, finché la conduttrice non è intervenuta per riportare ordine, ricordando agli ospiti che parlare uno alla volta non è solo una questione di rispetto, ma anche di chiarezza per chi segue da casa: "Allora, parlate uno alla volta, perché a casa non si capisce nulla se no". A quel punto il confronto è proseguito con toni più concilianti.

Potrebbe interessarti anche