Garlasco, i periti Porta e Occhetti annunciano il ritiro dal dibattito, Eleonora Daniele sorpresa: "Mi viene un po' d'ansia" Tra pause annunciate, tensioni in diretta e attacchi incrociati, la mattinata di Storie Italiane si concentra ancora una volta sul caso Garlasco e su un annuncio sorprendente.

La puntata di stamattina di Storie Italiane si è chiusa sul caso Garlasco, riportato al centro del dibattito televisivo da Eleonora Daniele attraverso il contributo di tecnici che, negli ultimi mesi, hanno acceso nuove polemiche. Occhetti e Porta, periti informatici, hanno infatti deciso di prendersi una pausa dal dibattito televisivo, dopo gli attacchi gratuiti ricevuti nelle ultime settimane.

L’annuncio che spiazza lo studio di Storie Italiane

La conduttrice apre il collegamento con la sua inviata e con i periti Porta e Occhetti, anticipando subito un momento che promette di essere centrale nella puntata: "Mi dicono, Olga, che Porta e Occhetti faranno un annuncio importante oggi, ovvero?". La risposta arriva immediata: "Sì esatto, ve lo faccio dire da Occhetti". Ed è proprio Occhetti a ridimensionare le aspettative: "Ma non è un annuncio così importante, semplicemente la situazione che si è creata diciamo che non corrisponde più a quelle che sono le motivazioni per cui abbiamo iniziato ad avvicinarci a questo caso. Abbiamo prodotto le nostre analisi, i nostri risultati, quindi riteniamo che sia opportuno prenderci il giusto momento di pausa per commentare poi in maniera molto più selettiva, organica, quelle che saranno le risultanze". Una pausa che suona come un silenzio stampa, tanto che Daniele incalza: "Mi sta dando un comunicato di silenzio stampa?". La replica è prudente ma ferma: "Vorremmo sinceramente prenderci nel nostro tempo". Quando l’inviata domanda se quella sia "L’ultima diretta?", la conduttrice reagisce con una risata spontanea: "Vabbè Olga, così mi viene un po’ d’ansia, scusami".

Garlasco: le critiche e gli attacchi ricevuti da Occhetti e Porta

Il cuore del confronto arriva quando la Daniele chiede apertamente che cosa abbia infastidito di più i due esperti in questi giorni. Occhetti spiega: "Per noi è sempre stata un’attività, come abbiamo detto, che doveva dare un contributo. Un contributo nell’interesse di tutte le parti. Poi quello che abbiamo notato obiettivamente è che c’è stato uno spostamento dell’attenzione nei nostri confronti che non riteniamo neanche giustificato perché i risultati che abbiamo prodotto dovrebbero consentire di entrare nel merito e non chiederci chissà quale disclosure di informazioni, dati, provenienze che riteniamo decisamente superflue. Poi ci sono stati evidentemente tutta una serie di attacchi". Quando l’inviata ricorda che "Anche Paolo Reale ieri vi ha attaccato", Occhetti non nega il fastidio ma mantiene un tono misurato: "Sì, io stimo Paolo Reale perché lo ritengo un ottimo professionista. Infatti lo trovo abbastanza ingiustificato, è un pochino volgare".

La ricostruzione tecnica e le polemiche

Daniele chiede di chiarire per i telespettatori il contesto delle critiche, e l’inviata ricostruisce con precisione il ruolo di Paolo Reale e le sue dichiarazioni, soffermandosi sui famosi cinque minuti analizzati sul computer di Stasi e sulle attività svolte in quel lasso di tempo. Viene ricordata anche una consulenza realizzata da Porta nel 2020, tema su cui interviene direttamente l’ingegnere: "Sì, allora, è stato fatto da me un parere, è vero, ma l’ho fatta per la redazione… Non so se si può dire in Rai, delle Iene. Questo parere poi, successivamente, si è stato utilizzato per una richiesta di revisione, non è un problema mio, scusate, perché francamente io ho espresso un parere tecnico assolutamente oggettivo… Quindi, io non sono il consulente di Stasi. Questo deve essere chiaro a tutti".

In chiusura di collegamento, i due esperti precisano che il loro ritiro riguarda esclusivamente le attuali rilevazioni emerse sul caso e che, in presenza di nuove novità, non avranno difficoltà a tornare a parlarne. Ma Occhetti lascia una frase che resta sospesa nell’aria: "Quando però faremo delle nuove rivelazioni a favore di Sempio, e ci sono e verranno comunicate alle sedi opportune, ci aspettiamo lo stesso attacco ricevuto adesso".

