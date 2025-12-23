Garlasco in TV, Eleonora Daniele ferma Palmegiani e difende il TG1: "Proteggo i colleghi", lo sfogo dopo lo scoop In studio, durante il dibattito sul caso Garlasco, la conduttrice interviene con fermezza dopo alcune osservazioni che rischiano di mettere in discussione il lavoro dei giornalisti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo una breve parentesi introduttiva dedicata al caso Garlasco, la puntata di Storie Italiane si è trasformata in un momento di confronto, un passaggio delicato, che ha vistoEleonora Daniele intervenire in prima persona per difendere il lavoro dei colleghi del Tg1, chiamati in causa indirettamente durante il dibattito in studio.

Garlasco a Storie Italiane: cosa è successo oggi 23 dicembre

La discussione nasce da un collegamento con l’avvocato De Rensis, che espone la propria posizione con parole nette: "Stiamo parlando di un’aggressione che dovrebbe essere durata 15 minuti partendo da un ultimo presupposto e poi veramente mi taccio: non c’è una prova provata, sfido chiunque a smentirmi, che l’aggressione sia iniziata alle 9.12 quello è un assunto della procura di Vigevano che è stato fatto proprio dalla sentenza di condanna senza una prova che sia una…". A prendere la parola è Armando Palmegiani, chiamato direttamente dalla conduttrice: "Palmegiani, lei vuole intervenire?". La sua risposta è articolata: "No, solo alcune precisazioni, perché dell’avvocato De Rensis approvo buona parte di quello che ha detto, buona parte non tutto, però buona parte approvo…". Quindi Palmegiani entra nel merito di consulenze, dati e limiti delle analisi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intervento di Eleonora Daniele e la tensione in studio

Il momento più delicato arriva quando Palmegiani affronta il tema dell’impronta del presunto killer e delle informazioni circolate: "Premesso questo credo poi nel caso specifico di questa piccola impronta che sia soltanto una notizia non credo perfettamente riportata, perché noi in quella casa abbiamo almeno 10 impronte. Forse il fatto dell’indiscrezione magari di chi ha avuto accesso a quella consulenza, magari non ha riportato bene al Tg1 e quindi di conseguenza esce fuori una notizia forse non precisa". È qui che Eleonora Daniele interviene immediatamente, percependo il rischio di una generalizzazione che potrebbe ricadere sul lavoro dei giornalisti della sua stessa rete.

"Su questa notizia del Tg1 invece sono molto…", prova a dire la conduttrice, venendo però interrotta dall’interlocutore che prova a spiegare, ma lei specifica: "Io proteggo i miei colleghi però… Forse sta dicendo un’altra cosa che non ho capito bene". Palmegiani tenta di chiarire: "No, sto dicendo che non è colpa dei colleghi del Tg 1, è chi gliel’ha riportata". Ma la Daniele ribadisce: "Ma i colleghi hanno riportato una notizia, non è che i colleghi riportano delle notizie con dolo, i colleghi riportano delle notizie come indiscrezioni, dopodiché chi le deve leggere, chi le deve commentare lo fa con una propria opinione, però non è che ogni collega…". A quel punto Palmegiani si ridimensiona: "No assolutamente, io difendevo totalmente i colleghi, credo che la notizia che era arrivata…". Ma Eleonora Daniele sente il bisogno di aggiungere: "Anzi hanno fatto un ottimo lavoro, mi permetta Palmegiani".

Potrebbe interessarti anche