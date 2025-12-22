Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco, lite in diretta tra Michele Sarno e Lugli: "Interrompi tutti quelli che parlano?", interviene Eleonora Daniele

Il confronto acceso andato in onda a Storie Italiane riaccende il dibattito sul caso Garlasco, scatenando un feroce botta e risposta tra gli ospiti.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La discussione sul caso Garlasco torna al centro di Storie Italiane e, ancora una volta. Fin dalle prime battute si percepisce che il tema non è solo quello dell’inchiesta in sé, ma anche una sorta di confronto personale. Un terreno scivoloso, che alla fine costringe la conduttrice a intervenire. Ecco cosa è successo.

Storie italiane: il punto di partenza del dibattito

A prendere la parola è Michele Sarno, che riporta il discorso su un aspetto che, a suo avviso, è stato più volte sottolineato e che resta centrale nella nuova fase investigativa: "Ogni volta abbiamo sottolineato l’importanza della contestazione. Il concorso in omicidio e questo sarebbe l’elemento di riscontro a quella ipotesi info-investigativa". Un passaggio che non si limita alla teoria, ma che guarda direttamente a quanto già discusso in precedenza nel programma, con un riferimento chiaro a un precedente confronto: "L’altra volta Massimo Lugli non era d’accordo e adesso abbiamo un riscontro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La posizione di Lugli sul caso Garlasco e il richiamo alla Cassazione

Massimo Lugli interviene subito, chiarendo che il suo punto di vista non riguarda una divergenza personale ma una questione più ampia, legata agli atti giudiziari: "Perdonami, non è che non sono d’accordo io, è un’eccezione che è stata posta e probabilmente verrà posta quando verrà chiesto, se verrà chiesto, il rinvio a giudizio". Lugli insiste sul peso della sentenza definitiva, richiamando il pronunciamento della Cassazione: "Perché? Perché la sentenza di cassazione che condanna Stasi è lapidaria. Dice che è stato fatto tutto da solo: un killer". Il ragionamento prosegue su una linea che cerca di tenere insieme diritto e logica processuale, pur ammettendo la possibilità di rimettere tutto in discussione in futuro: "Ma per adesso se tu rinvii a giudizio un’altra persona e c’è una sentenza di cassazione che dice che quello ha fatto tutto da solo, perché non si parla di concorso, in qualche modo stai smentendo il giudicato".

L’incomprensione e il cambio di tono

La replica di Sarno è immediata e senza attenuanti: "Perdonami, questa tua ricostruzione è completamente incomprensibile". Lugli tenta di portare a termine il proprio ragionamento, ma viene interrotto più volte, fino allo sfogo che segna uno dei momenti più tesi del confronto: "Mannaggia, io non riesco mai a finire un ragionamento! Posso finire?". Sarno ribadisce allora la distinzione netta tra i procedimenti, entrando nel merito giuridico della questione e marcando una distanza chiara dal ruolo dell’opinionista: "Perdonami, ma tu fai l’opinionista, però in diritto non puoi fare un’affermazione che è contestabilissima. C’è un processo che si chiude con una sentenza di condanna a carico di un unico imputato. Si riapre un’indagine, quindi è una nuova indagine, dove viene contestato il concorso di persone nel reato. Sono due cose distinte e separate. Quell’eccezione a cui fai tu riferimento non esiste. Non esiste in diritto".

Lo scontro personale

Il confronto si sposta rapidamente su un piano più personale. Lugli prova a riprendere la parola: "Scusa ma io volevo finire un discorso. Ma tu in tribunale pure fai così?". La risposta di Sarno è tagliente: "No, in tribunale faccio anche peggio". Lugli incalza: "Ah, interrompi tutti quelli che parlano?", e Sarno affonda: "Non puoi certo essere tu a vincere in tribunale, perché tu in questo modo fai un’affermazione che è suicidiale".

Poi Lugli chiama in causa il parere di altri legali: "Faccio un’affermazione che ha fatto un avvocato e che ha detto che probabilmente farà eccezione di incostituzione", Sarno torna a interrompere, puntualizzando: "Allora, l’avvocato non ha fatto altro che fare una questione correttissima sotto un altro profilo. L’avvocato si deve difendere ed è normale che ti dirà ‘Io vado dinanzi alla Corte Costituzionale e percepisco l’incostituzionalità’. Ma lui per primo è consapevole come un sacco di sciocchezze sono state dette sulla revisione del processo, di quando poterla fare o non poterla fare, la compatibilità o meno. Ma smettiamolo di dire cose che è in diritto, poi i cittadini…".

Il ruolo dei media e l’intervento di Eleonora Daniele

A fermare Sarno, stavolta, è Lugli: "Lo dicono i tuoi colleghi che vanno in televisione. Allora, o sei nella loro mente o hai in qualche modo modo di fermarli, perché io vedo che gli avvocati dicono tutto il contrario di tutto". Sarno prova a riportare il discorso sui ruoli: "Ma certo, però fallo dire a noi se parliamo di diritto, e tu fai il tuo commento che io rispetto da giornalista come rispetto alle cose intelligenti che voi dite". Nel finale, Lugli richiama il tema dell’informazione e delle notizie che circolano: "Una cosa, scusami, noi qui siamo, nessuno di noi è coinvolto tranne Armando Pameggiani presente qui giustamente, che ha un ruolo. Allora, io ti riporto le cose che sono state dette così come il Tg1 riporta il fatto". A quel punto interviene Eleonora Daniele per mettere un punto fermo e difendere l’autorevolezza dell’informazione del suo canale: "Però l’autorevolezza del Tg1, scusami, ma non è messa in discussione".

Potrebbe interessarti anche

Eleonora Daniele e Massimo Lugli

Casa del Jazz, scintille in diretta su Rai 1: “Questa roba fa ridere”. Eleonora Daniele sbotta: “Hai la palla di vetro?”

Uno scontro durissimo in studio tra logica investigativa e richiesta di approfondime...
Eleonora Daniele - Storie Italiane

Garlasco in TV, momenti di tensione su Rai 1: "Attento a cosa dici", "Man***gia la miseria". Interviene Eleonora Daniele

Una discussione a Mattino Cinque finisce per trasformarsi in accuse di tifo mediatic...
Pasquale Bacco ed Eleonora Daniele

Garlasco in TV, parapiglia e lite in studio su Sempio. Gesto drastico di Eleonora Daniele: "Non è così che si fa"

Un confronto acceso esplode all’improvviso nello studio di Storie Italiane, dove opi...
Eleonora Daniele e Massimo Lugli

Storie Italiane, urla e tensione in diretta su Garlasco. Lugli attacca il medico legale Bacco: "Se non sai le cose meglio tacere"

Botta e risposta infuocati nello studio di Eleonora Daniele, tra accuse incrociate, ...
Eleonora Daniele

Garlasco in TV, scontro in diretta: "Fammi finire, po**a mis**ia", Eleonora Daniele costretta a fare ordine

Uno scambio sempre più acceso nello studio di Storie Italiane ha costretto Eleonora ...
Eleonora Daniele e Massimo Lugli

“Bambini rom giocano con i topi”, urla e lite furiosa a Storie Italiane: Eleonora Daniele reagisce così

Una puntata movimentata a Storie Italiane, che ha costretto la conduttrice a richiam...
Marchetto ed Eleonora Daniele

Garlasco, con l'ex maresciallo Marchetto scatta l'ipotesi del verbale falso. Caos in diretta, interviene Eleonora Daniele

Acceso confronto in diretta tv, tra ricostruzioni contrastanti e un clima teso. A St...
Andrea Sempio, caso Garlasco

Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna

Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’im...
Antonio Marziale ed Eleonora Daniele

Famiglia nel bosco, tensione in diretta su Rai 1: "Non faccia quelle faccine". Interviene Eleonora Daniele

Un confronto fatto di interruzioni e accuse reciproche, che durante Storie Italiane ...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti
Giada Bocellari

Giada Bocellari
Paolo Rossi

Paolo Rossi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963