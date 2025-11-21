Eleonora Daniele, caos in diretta a Storie Italiane: pasticcio con l’inviata su Garlasco, poi si commuove per il neurochirurgo Una puntata con racconti che arrivano dritti al cuore e un imprevisto che scompiglia la diretta, mostrando l’autenticità di ciò che accade negli studi di Storie Italiane.

La puntata di oggi di Storie Italiane si è mossa tra momenti emotivi e attimi più concitati, lasciando emergere una dimensione più spontanea della conduttrice Eleonora Daniele, tra storie che l’hanno toccata nel profondo e un collegamento improvvisamente sfuggito di mano.

La commozione di Eleonora Daniele a Storie italiane

La conduttrice ha introdotto il racconto del dottor Brogna con un tono più lento del solito, quasi trattenendo il respiro mentre anticipava di quanto avrebbero parlato: "Dunque, adesso vi chiedo un po’ di attenzione, un’attenzione sensibile, emotiva, perché la storia che sto per raccontarvi mi ha commossa. Quando l’ho sentita ho pensato che forse ci fosse un po’ di quella magia dell’amicizia, […]. C’è l’idea di salvezza in questa storia, che è molto bella, forse perché siamo più vicini al Natale, non lo so, c’è questa idea di guarigione dell’anima, non solo del corpo, perché le storie belle ci sono, esistono, e noi oggi ve la vogliamo raccontare". La conduttrice ha poi ripercorso in modo più sintetico il percorso del medico, ricordando che nel 2022 era "Finito in coma per dieci giorni" a causa di una meningite batterica e che, pur essendo immobilizzato, "Riusciva a sentire tutte le voci" attorno a sé. Ha accorciato il racconto, ma ha mantenuto il passaggio più significativo: durante il coma il dottor Brogna sente i colleghi parlare di Giorgio, un sassofonista con un tumore al cervello che nessuno voleva operare. È lì che lui decide, dentro di sé, che se si fosse svegliato avrebbe fatto il possibile per salvarlo, una scelta che la conduttrice ha sottolineato come il punto più potente di tutta la vicenda.

Garlasco, l’errore in collegamento con l’inviata

Più avanti, la puntata ha preso una piega completamente diversa, quando il collegamento con l’inviata Olga Mascolo ha improvvisamente interrotto la discussione in studio. In quel momento un ospite stava parlando della perquisizione effettuata in una delle case della famiglia Sapone e del ritrovamento di una cassaforte, spiegando che lui si chiedeva perché aprirla e cosa potessero cercare lì dentro, quando dalla regia è rientrato l’audio dell’inviata. All’improvviso si è sentita la voce di Mascolo dire: "Sono in diretta! Sì, dimmi…", con tono rapido, come se stesse rispondendo a qualcuno vicino a lei. La scena è apparsa subito confusa: la telecamera ha mostrato l’inviata che usciva dall’inquadratura parlando con una terza persona e in studio la conduttrice ha cercato di capire cosa stesse succedendo. "Scusami, sei in diretta Olga. Sei in diretta, scusami. Ti sentiamo con l’audio. Che succede?" ha detto, cercando di mantenere il controllo della situazione. L’inviata si è scusata più volte, spiegando che un collega era arrivato per chiederle un’informazione mentre lei e la troupe stavano osservando se accadeva qualcosa sul posto. "È il bello della diretta, Eleonora, scusami" ha aggiunto, tentando di alleggerire l’imbarazzo. La conduttrice ha chiuso quel momento con eleganza, riportando subito tutto nel binario giusto.

