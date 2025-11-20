Garlasco in TV, parapiglia e lite in studio su Sempio. Gesto drastico di Eleonora Daniele: "Non è così che si fa" Un confronto acceso esplode all’improvviso nello studio di Storie Italiane, dove opinioni contrastanti e toni sempre più tesi impediscono alla conduttrice di continuare.

La puntata odierna di Storie Italiane ha trattato tra i vari argomenti quanto detto sul caso Garlasco nell’ultima intervista rilasciata da Sempio, ma fin dall’inizio si è capito che il confronto tra gli ospiti avrebbe potuto prendere una piega più tesa del previsto, tanto da mettere i difficoltà anche la stessa conduttrice Eleonora Daniele.

Storie Italiane: le parole di Eleonora Daniele e la reazione immediata di Massimo Lugli

Tutto nasce dal servizio dedicato all’intervista concessa da Sempio a Porta a Porta, un racconto in cui il giovane spiegava quanto fosse difficile anche solo spostarsi senza attirare sospetti o insinuazioni. Subito dopo, la conduttrice interviene commentando: "Se Sempio dice ‘Io vado a vivere in un’altra città, in un altro luogo’, forse dovrebbe andarsene proprio fuori, all’estero per non essere riconosciuto, ma anche lì potrebbe succedere". È a quel punto che in studio scatta il primo vero scossone: Massimo Lugli prende la parola senza aspettare il suo turno e replica con decisione, affermando: "Ma stiamo scherzando? Cioè noi veramente pensiamo che un disgraziato che è capitato per la terza volta in un’indagine… Questa intervista è limpida, non è vero che ha cambiato registro come dicono alcuni. […] Non facciamo l’equazione o Stasi o Sempio. Mi rifiuto di pensare che siccome la sentenza di stasi è debole, allora troviamo un disgraziato, e appicchiamogli sto perito. P***a miseria. Non è così che si fa".

Garlasco, lo scontro si accende e interviene Pasquale Bacco

Le repliche della conduttrice non bastano a contenere il ritmo crescente dello scambio, e quando Bacco decide di inserirsi nel dibattito, la tensione si fa ancora più evidente. L’autore punta il dito su un punto preciso, cercando di riportare la discussione sul versante tecnico: "Massimo però ascoltami, l’avvocato di Sempio sa benissimo come lavorano le procure. Queste procure non solo stanno indagando ma stanno facendo dei passi precisi". Lugli non attende neppure il proprio turno per ribattere, interrompendolo: "E i due ricorsi accolti di Venditti cosa sono scusa?", mentre Bacco insiste sulle attività in corso. Il momento più teso in studio arriva quando i due iniziano non solo a sovrapporsi, ma a parlarsi addosso senza più alcuna pausa. Bacco prova a mantenere un filo logico elencando le attività investigative in corso: "Il rifare la BPA, le misurazioni antropometriche, la nuova individuazione del DNA… Noi non ci scordiamo che qui abbiamo una prova regina che se il 18 viene…". Ma non riesce nemmeno a concludere la frase, perché Lugli lo blocca di nuovo, alzando il tono: "No, no, no, abbiamo un elemento da cui si potrebbe ricavare qualcosa. Questo è falso, non abbiamo un cavolo di prova regina, non c’è alcuna prova, abbiamo delle cose da analizzare". Le interruzioni diventano continue, le frasi tronche, e la discussione degenera rapidamente, mostrando quanto sia impossibile far combaciare due letture tanto distanti degli stessi fatti.

La conduttrice tenta di riprendere il controllo

Quando la conduttrice prova a chiamare in collegamento la consulente Marina Baldi, la situazione sembra ormai sfuggita di mano: "Può essere considerato attribuibile quel DNA? Abbiamo Marina Baldi collegata in diretta". Ma in sottofondo si sentono voci, brusii, perfino un "Ssshhh" che tradisce il nervosismo in studio, mentre Lugli continua: "C’è un’indagine, c’è un indagine. C’è un povero Cristo che sta con questa mannaia sulla testa". A quel punto la conduttrice decide di intervenire con decisione, cercando di ristabilire l’ordine: "No, lui ha detto che non va da nessuna parte, proprio per questo motivo. Allora adesso chiedo silenzio in studio, scusate perché c’è una diretta. Vai, Edoardo". Insomma, un modo netto per chiudere un dibattito ormai ingestibile.

