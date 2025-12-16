Famiglia nel bosco, tensione in diretta su Rai 1: "Non faccia quelle faccine". Interviene Eleonora Daniele Un confronto fatto di interruzioni e accuse reciproche, che durante Storie Italiane ha trasformato il dibattito sul destino dei bambini della casa del bosco in una vera lite.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Certe tensioni non esplodono all’improvviso, ma si accumulano parola dopo parola, sguardo dopo sguardo. È quello che è successo durante Storie Italiane, quando il confronto sul caso della cosiddetta Famiglia nel bosco ha finito per spostarsi dal merito della vicenda al modo stesso di affrontarla. In studio, il dialogo tra Antonio Marziale e Ines Pisano si è caricato progressivamente di nervosismo, fino a diventare una vera e propria lite in diretta, sotto gli occhi degli spettatori e della conduttrice, costretta a intervenire.

Famiglia nel bosco a Storie Italiane, cos’è successo nella puntata del 16 dicembre

La discussione prende forma mentre si parla della situazione dei bambini e delle condizioni poste per il loro rientro in famiglia. Eleonora Daniele, dopo un collegamento con il sindaco della cittadina interessata, prova a chiarire il quadro generale e lo fa spiegando che "Si sta mettendo tutto in asse in maniera tale che questi bambini possano ritornare insieme ai loro genitori prestissimo, perché i genitori hanno accettato e detto di sì ai vaccini, hanno detto di sì alla scuola, alla maestra a casa, insomma a tutto quello che è stato richiesto, ma soprattutto hanno detto di sì a quell’abitazione, a quella casa in cui starebbero per tre mesi, mentre vengono fatti i lavori sulla casa nel bosco, per cui i bagni e tutto quello che serve per i bambini". È a questo punto che la conduttrice coinvolge direttamente Pisano, sottolineando come si tratti di una vicenda che "Ha un po’ diviso l’opinione pubblica".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La linea di Ines Pisano crea conflitto

La risposta di Pisano è impostata su un piano istituzionale: "Quello che è importante e che ricordiamo è che comunque è una decisione che è stata presa solo ed esclusivamente nell’interesse dei minori, non per sanzionare, ci mancherebbe i genitori, però è chiaro che l’interesse dei minori dovesse essere tutelato al massimo", spiega. Poi aggiunge di essere "Molto fiduciosa" perché si tratta di un provvedimento temporaneo e perché "la revoca è una misura assolutamente eccezionale della responsabilità genitoriale". Parole che, però, non trovano il consenso dell’ospite in collegamento Antonio Marziale.

La replica di Marziale e la frattura tra i due ospiti

Quando prende la parola, Marziale mette subito in discussione l’impostazione del ragionamento: "Forse l’intento del Tribunale dei Servizi Sociali è indubbiamente questo", riferendosi all’interesse dei minori, ma sottolinea che "Si sarebbe dovuto mediare di più con gli strumenti di mediazione". Pisano replica senza nascondere una certa irritazione: "Guardi, io non voglio fare polemica, ma un anno e mezzo di mediazione c’è stata precedente al provvedimento, ma non sono qua per fare polemica con lei e speravo che neanche lei fosse qui per fare polemica". Da quel momento il confronto perde progressivamente il tono pacato.

La lite in diretta a Storie Italiane e l’intervento di Eleonora Daniele

Marziale accusa Pisano di interromperlo e lo dice apertamente: "Guardi la polemica la sta facendo adesso lei, perché quando parlo lei mi da sulla voce. Quando posso parlare me lo fa sapere, posso?". Pisano non risponde a parole, ma il suo gesto parla da solo: si gira dall’altra parte, con un’espressione fredda che non passa inosservata. Marziale va avanti e affonda: "È stato un allontanamento che non aveva le caratteristiche dell’eccezionalità, e non faccia quelle faccine, perché in Italia c’è un problema di sistema e lei lo dovrebbe saperlo". La risposta arriva secca dalla Pisano: "è appunto perché lo conosco".

Nel tentativo di allargare il discorso, Marziale insiste ricordando le imposizioni fatte ai genitori e chiede apertamente: "Ma vogliamo parlare del trauma di ogni allontanamento dei bambini?". È a quel punto che la conduttrice decide di intervenire per fermare l’escalation. "No, non possiamo parlare di ogni allontanamento, dobbiamo parlare di questo Marziale, perché ogni caso è a sè, non possiamo parlare di tutti, intervengo io, e poi la Pisano fa le faccine che vuole, scusami Antonio, dai". Una presa di posizione che chiude il confronto, cercando di ristabilire la pace in studio.

Potrebbe interessarti anche