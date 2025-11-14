Garlasco in Tv, la verità degli avvocati di Venditti, Spoto e Sapone: “Nessun errore nelle intercettazioni”
Eleonora Daniele ha dato spazio a Storie Italiane agli avvocati di Spoto, Sapone e Venditti, che dalla procura di Brescia, hanno rilasciato una lunga serie di dichiarazioni.
Nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha dedicato un ampio spazio al caso Garlasco. In collegamento in diretta sono intervenuti gli avvocati di Spoto, Sapone e Venditti, usciti dalla procura di Brescia subito dopo aver presentato appello per il sequestro dei celebri dispositivi. Le loro parole hanno offerto un nuovo sguardo sull’indagine, evidenziando dubbi, contraddizioni e tensioni che continuano a circondare una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.
Storie Italiane: l’appello sui dispositivi e la linea difensiva di Spoto
Il primo a prendere la parola è stato l’avvocato Marco Casali, difensore di Spoto, che ha spiegato su cosa si è basato il ricorso: "Il nuovo decreto non indicava indicazioni temporali, quindi ci siamo concentrati su questo. Il mio assistito rispedisce ogni tipo di accusa. Il giudice non ha dato tempistiche". Casali ha poi voluto chiarire la posizione del suo assistito: "Spoto non è indagato, io lo seguo solo per ragioni tecniche, che sono le mie preferite, perché altrimenti dovrei scendere in campo, e in quel caso nessuno ne esce mai bene, perché c’è sempre l’opinionista di turno che la penserà diversamente". Nel corso del collegamento, l’avvocato ha aggiunto: "Se io sento una conversazione dei genitori dell’indagato che parlano di come trovare i soldi per pagare l’avvocato, io non ci vedo niente che rimandi ad un concorso in omicidio". Un passaggio che ha reso evidente il punto di vista della difesa: la necessità di distinguere gli atti quotidiani dalle ipotesi di coinvolgimento diretto nei fatti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le dichiarazioni dell’avvocato di Venditti, sul ritiro dei dispostivi per le indagini di Garlasco
Durante la trasmissione è intervenuto anche l’avvocato Aiello, legale di Venditti, che non ha risparmiato critiche alla magistratura: "Oggi abbiamo solo preso atto di un atteggiamento farisaico dei magistrati, assenti oggi. Ho usato parole dure verso questa procura? Hanno fatto solo ieri quello che un ragazzino di prima elementare avrebbe fatto fin dal primo momento: interrogare gli avvocati". Poi l’avvocato si è chiuso in un silenzio totale, rifiutandosi di rilasciare altre dichiarazioni.
La difesa di Sapone e i rapporti con Venditti
Sono poi intervenute le avvocate Chiara Bolzoni e Giorgia Spiaggi, legali di Sapone, che hanno ribadito le lacune nelle indagini. Bolzoni ha spiegato: "In questa indagine non sono riusciti a circoscrivere neanche i beni oggetti al sequestro, perché non ci sono gli elementi". Spiaggi ha poi aggiunto: "Perché Sapone chiamò Sempio? Nel momento in cui Sapone ha individuato che solo uno dei telefoni era un’utenza in uso di Sempio, lo ha chiamato… La telefonata tra loro è durata cinque minuti? Sì, ma mi creda, non sono nulla cinque minuti". Riguardo ai presunti rapporti con Venditti, la legale ha chiarito: "È emerso solo che qualche volta si frequentassero in questo locale, si era stellato, ma non sappiamo neanche quante volte sia capitato".
La puntata di oggi di Storie Italiane ha evidenziato quanto il caso Garlasco resti ancora pieno di interrogativi. Le parole degli avvocati di Spoto, Sapone e Venditti hanno riportato l’attenzione sulle modalità delle indagini e sulla gestione delle intercettazioni, riaprendo un fronte di confronto tra difesa e Procura. Intanto, la padrona di casa Eleonora Daniele ha chiuso il dibattito ricordando quanto sia importante continuare a cercare la verità.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in TV, la verità di Spoto e l'ipotesi choc sui pagamenti occulti del padre di Sempio
Le nuove dichiarazioni dell'ex maresciallo Spoto e l'informativa della Guardia di Fi...
Garlasco in TV, rivelazioni choc di Gallo a Mattino Cinque: "Presto capiremo chi ha disinnescato il procedimento su Sempio"
Tra audizioni, sospetti e intercettazioni, a Mattino Cinque l’avvocato Gallo parla d...
Garlasco, l'avvocato di Lovati gela Nuzzi: "Lei insinua". E Angela Taccia agguerrita: "Rispetto!"
A Quarto Grado si parla dell'indagine della Procura di Brescia contro Giuseppe Sempi...
Delitto Garlasco, spuntano le intercettazioni di Andrea Sempio con i due ex carabinieri: “Contatti senza alcuna ragione investigativa”
Nella puntata di ieri di Quarta Repubblica di Nicola Porro si è tornati a parlare de...
Garlasco in TV: il caso dei conti correnti sospetti e un’intercettazione decisiva, i legali di Sempio in Procura
Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi saranno sentiti oggi a Brescia: le ...
Caso Garlasco, si riapre la pista dell'insabbiamento: nuovi sequestri per l’ex procuratore Venditti e due carabinieri
Dopo l’annullamento dei primi sequestri, la Procura di Brescia rilancia: telefoni e ...
Garlasco in TV, l’avvocato di Lovati dopo le minacce: “Potrei mollare”. L’inchiesta si allarga tra nuovi indagati e polemiche
Fabrizio Gallo si sfoga riguardo le critiche e la lettera anonima arrivata al suo as...
Garlasco, Gianluigi Nuzzi inarrestabile: "Vuol dire che fa rumore". Poi gelo in studio: "Siamo tutti deficienti?"
Nella puntata del 31 ottobre 2025, Nuzzi affronta i temi più caldi partendo dall'ind...